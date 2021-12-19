18-й тур
Тоттенхэм
2 : 2
Ливерпуль
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боевая ничья. Тоттенхэм и Ливерпуль сильнейшего не выявили

«Ливерпуль» на выезде не смог обыграть «Тоттенхэм»

  • 19.12.2021 20:26
  • 1473 просмотра
  • 4 комментария
Боевая ничья. Тоттенхэм и Ливерпуль сильнейшего не выявили
© Ливерпуль/Twitter

В воскресенье, 19-го декабря, состоялся матч 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум» и завершилась результативной ничьей 2:2.

«Тоттенхэм» первым открыл счет в матче после гола Кейна на 13-й минуте. На 36-й минуте паритет на табло восстановил Жота, который красиво забил головой после прострела от Робертсона. Еще два гола было забито во втором тайме. На 69-й минуте Робертсон впервые в матче вывел «Ливерпуль» вперед, однако уже через 6 минут «Тоттенхэм» сравнял счет благодаря голу Сон Хын Мина, который отправил мяч в пустые ворота после ошибки на выходе от Беккера.

За 14 минут до конца встречи прямую красную получил Робертсон и гости остались в меньшинстве. Впрочем, больше голов команды не забивали и матч завершился со счетом 2:2. После этого результата «Ливерпуль» остался на 2-м месте в турнирной таблице, но отставание от лидера «Манчестер Сити» выросло до трех очков. «Тоттенхэм» же сохранил за собой 7-ю строчку в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 2:2

 Кейн (13), Сон Хын Мин (75) – Жота (36), Робертсон (69)

 Кейн (19), Эмерсон (28), Уинкс (47), Девис (58) – Мортон (23), Кейта (84), Конате (85), Цимикас (90+5)

 Робертсон (76)

«Тоттенхэм»: Льорис, Девис, Дайер, Санчес, Уинкс, Н'Домбеле (Скипп, 64), Сессеньон (Регилон, 86), Эмерсон, Сон Хын Мин, Деле Алли (Лукас Моура, 81), Кейн

«Ливерпуль»: Беккер, Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон, Мортон (Фирмино, 60), Кейта, Милнер, Салах, Жота (Гомес, 90+2), Мане (Цимикас, 81)

Арбитр: Пол Тирни (Уиган)

Стадион: «Тоттенхэм Стэдиум» (Лондон)

ТОТТЕНХЭМ – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 19.12.2021 20:46
    +2
    Хорошая игра Тотема,должны были выигрывать но профукали свои моменты.
    Сон хоть и забил,но сегодня засланец,не реализовал в 1м,проиграл почти все единоборства,да еще и притензии к напарникам.что за ним не водится.
    Кейн тоже сегодня не на своем уровне.
    Зато Санчес на высоте(скоко перехватов)уже стабильно в основе,не то что Жозе его гнобил как и других впрочем.
    И все таки Конте надо было в старте выпускать Моуру и возможно Регилона.
    Итого остановили целый Ливер,а 3игры в запасе попроще,ждемсь.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 21:39
    +1
    Конте, - максималіст, та й в тактиці шарить. Купіть йому по одному класному футболісту в кожну лінію, він в наступному сезоні АПЛ виграє. Згадайте Челсі чи Інтер: вони вміли грати з позиції сили, а коли треба, то перегравали суперників тактично і здобували результат.
    Ссылка
    yuriy_kent
    yuriy_kent, 19.12.2021 20:59
    +1
    Очень хороший первый тайм. Но моменты нужно реализовывать.
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    joytok
    joytok, 19.12.2021 20:49
    +1
    Боевая гульня. Но арбитр лох. Ливер забил второй после руки Салаха! И только потом уже мяч от Льориса попал к Робертсону. Но Земля почти круглая, и ошибся Беккер.
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