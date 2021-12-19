Боевая ничья. Тоттенхэм и Ливерпуль сильнейшего не выявили

В воскресенье, 19-го декабря, состоялся матч 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум» и завершилась результативной ничьей 2:2.

«Тоттенхэм» первым открыл счет в матче после гола Кейна на 13-й минуте. На 36-й минуте паритет на табло восстановил Жота, который красиво забил головой после прострела от Робертсона. Еще два гола было забито во втором тайме. На 69-й минуте Робертсон впервые в матче вывел «Ливерпуль» вперед, однако уже через 6 минут «Тоттенхэм» сравнял счет благодаря голу Сон Хын Мина, который отправил мяч в пустые ворота после ошибки на выходе от Беккера.

За 14 минут до конца встречи прямую красную получил Робертсон и гости остались в меньшинстве. Впрочем, больше голов команды не забивали и матч завершился со счетом 2:2. После этого результата «Ливерпуль» остался на 2-м месте в турнирной таблице, но отставание от лидера «Манчестер Сити» выросло до трех очков. «Тоттенхэм» же сохранил за собой 7-ю строчку в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 2:2

Кейн (13), Сон Хын Мин (75) – Жота (36), Робертсон (69)

Кейн (19), Эмерсон (28), Уинкс (47), Девис (58) – Мортон (23), Кейта (84), Конате (85), Цимикас (90+5)

Робертсон (76)

«Тоттенхэм»: Льорис, Девис, Дайер, Санчес, Уинкс, Н'Домбеле (Скипп, 64), Сессеньон (Регилон, 86), Эмерсон, Сон Хын Мин, Деле Алли (Лукас Моура, 81), Кейн

«Ливерпуль»: Беккер, Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон, Мортон (Фирмино, 60), Кейта, Милнер, Салах, Жота (Гомес, 90+2), Мане (Цимикас, 81)

Арбитр: Пол Тирни (Уиган)

Стадион: «Тоттенхэм Стэдиум» (Лондон)

ТОТТЕНХЭМ – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА