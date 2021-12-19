18-й тур
Тоттенхэм
0 : 0
Ливерпуль
19.12.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на матч 18-го тура АПЛ

  • 19.12.2021 02:54
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

«Шпоры» с приходом в ноябре именитого итальянца Антонио Конте качественно преобразились в лучшую сторону. Но из-за коронавируса «Тоттенхэм» в декабре сыграл лишь два матча. Это были два домашних поединка, которые лондонцы выиграли. 2-го декабря «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» (2:0), а 5-го декабря был побежден «Норвич» (3:0). Лондонцы не играли матч Лиги конференций с «Ренном», а также поединки АПЛ с «Брайтоном» и «Лестером».

«Ливерпуль» же находится в отличном игровом тонусе, штампуя одну за одной победы. Уже восемь подряд побед у них во всех турнирах. Лишь на одно очко «мерсисайдцы» отстают от лидера АПЛ «Ман Сити», уступив в 17 турах лишь однажды и забив больше всех мячей в Премьер-лиге, а именно 48! Ого! Прилично! Это чуть ли не три гола за матч. «Ливерпуль» демонстрирует свою фирменную клопповскую игру. Они шикарно прессингуют, великолепно готовы кондиционно, очень много создают и качественно действуют в завершении.

Команда Конте забила в три раза меньше «Ливерпуля», а именно всего 16 голов. Здесь целый комплекс причин, который требует отдельного анализа. Я же отметил бы одну из основных причин. Это не переход в «Ман Сити» их лидера и капитана Харри Кейна за огромные деньги. Так иногда бывает в коллективе. Изменилась эмоциональная составляющая в худшую сторону, что сразу же повлияло на все процессы. Кейн не забивает. И не были получены определенные деньги, на которые можно было взять определенное количество футболистов во все линии. Поэтому нужно делать правильные шаги в интересах общего дела.

При всем уважении к «шпорам», их лидерам, амбициям Антонио Конте, на сегодняшний день сыграть на равных с «Ливерпулем» у них никак не получится. Красная ливерпульская машина проходит катком по всем соперникам. Поэтому я не сомневаюсь в их победе», - сказал Грозный.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 19-го декабря. Начало встречи в 18:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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