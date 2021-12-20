18-й тур
Тоттенхэм
2 : 2
Ливерпуль
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Клопп отреагировал на судейские ошибки в игре Ливерпуля и Тоттенхэма

В центральном поединке тура команды сыграли вничью в Лондоне

  • 20.12.2021 01:05
  • 351 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Клопп отреагировал на судейские ошибки в игре Ливерпуля и Тоттенхэма
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

19 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне (2:2).

Смотрите видео Sport.ua: пресс-конференция коуча команды гостей Юргена Клоппа.

ВИДЕО. Клопп отреагировал на судейские ошибки в игре Ливерпуля и Тоттенхэма

События матча
78' Эндрю Робертсон (Ливерпуль) получает красную карточку.
74' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
69' ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
35' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
13' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности