11-й тур
Вест Хэм
3 : 2
Ливерпуль
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм без Ярмоленко нанес болезненное поражение Ливерпулю

7 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии

  • 07.11.2021 20:40
  • 2387 просмотров
  • 7 комментариев
Вест Хэм без Ярмоленко нанес болезненное поражение Ливерпулю
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии.

«Вест Хэм» нанес болезненное поражение «Ливерпулю» в результативном матче (3:2). Украинский вингер Андрей Ярмоленко не был включен в заявку молотобойцев на игру из-за травмы.

АПЛ. 11-й тур

«Вест Хэм»  «Ливерпуль»  3:2

Голы: Алиссон, 4, Пабло Форнальс, 67, Зума, 74 – Александр-Арнолд, 41, Ориги, 83.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна (Доусон, 23), Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиагу Алькантара, 70), Фабинью (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек, 45+7. Александр-Арнолд, 55.

Судья: Поусон (Англия).

7 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andrei saenko
    andrei saenko, 07.11.2021 21:27
    +2
    Ярмоле менять клуб надо, если он хочет играть а не лавку греть.
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 07.11.2021 21:09
    +2
    На удачу, но Ярмола для СБУ это ключевой игрок, как бы его судьба в клубе не проходила, там как-то не заходит, увы.
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    Ibracadabra
    Ibracadabra, 07.11.2021 21:04
    +1
    Первый гол в ворота Ливера странный, всегда считал, что это нападение на вратаря во вратарской
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 07.11.2021 21:00
    +1
    А Сольскьяер говорил, что играть против Ливер невозможно )))
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    Andy_P
    Andy_P, 07.11.2021 21:25
    0
    yuriy_kent, 07.11.2021 21:10
    Меняется все, но не Ливерпуль. С топами игра огонь. А вот с середняками как всегда.
    Этот середняк недавно выбил МС из Кубка, и обошёл в таблице Ливерпуль. Так что - не удивительно.
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    yuriy_kent
    online
    yuriy_kent, 07.11.2021 21:10
    0
    Меняется все, но не Ливерпуль. С топами игра огонь. А вот с середняками как всегда.
    Ссылка
    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 07.11.2021 21:09
    -3
    Те, у кого остались вопросы почему Ярмоленко не играет за Вест Хэм посмотрите на игру Боуэна, который и быстрее и техничней
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