Вест Хэм без Ярмоленко нанес болезненное поражение Ливерпулю

В воскресенье, 7 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии.
«Вест Хэм» нанес болезненное поражение «Ливерпулю» в результативном матче (3:2). Украинский вингер Андрей Ярмоленко не был включен в заявку молотобойцев на игру из-за травмы.
АПЛ. 11-й тур
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 3:2
Голы: Алиссон, 4, Пабло Форнальс, 67, Зума, 74 – Александр-Арнолд, 41, Ориги, 83.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна (Доусон, 23), Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиагу Алькантара, 70), Фабинью (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).
Предупреждения: Соучек, 45+7. Александр-Арнолд, 55.
Судья: Поусон (Англия).
7 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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