11-й тур
Вест Хэм
3 : 2
Ливерпуль
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Клопп недоволен судейством в матче Ливерпуля с Вест Хэмом

Смотрите видео послематчевой пресс-конференции от Sport.ua

  • 07.11.2021 23:45
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ВИДЕО. Клопп недоволен судейством в матче Ливерпуля с Вест Хэмом
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

В воскресенье, 7 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии.

«Вест Хэм» нанес болезненное поражение «Ливерпулю» в результативном матче (3:2). «Вест Хэм» поднялся на 3-е место с 23-ю очками. Команда Юргена Клоппа идет 4-й (22 балла).

Это первое поражение «Ливерпуля» за 26 матчей во всех турнирах, «красные» не смогли превзойти клубный рекорд.

Смотрите видео послематчевой пресс-конференции коуча «Ливерпуля» от Sport.ua.

ВИДЕО. Клопп недоволен судейством в матче Ливерпуля с Вест Хэмом

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Ливерпуль).
74' ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
67' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
41' ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
4' ГОЛ ! Автогол забил Алиссон Беккер (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

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