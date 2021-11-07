В воскресенье, 7 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии.
«Вест Хэм» нанес болезненное поражение «Ливерпулю» в результативном матче (3:2). «Вест Хэм» поднялся на 3-е место с 23-ю очками. Команда Юргена Клоппа идет 4-й (22 балла).
Это первое поражение «Ливерпуля» за 26 матчей во всех турнирах, «красные» не смогли превзойти клубный рекорд.
Смотрите видео послематчевой пресс-конференции коуча «Ливерпуля» от Sport.ua.
ВИДЕО. Клопп недоволен судейством в матче Ливерпуля с Вест Хэмом
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Ливерпуль).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
|4'
|ГОЛ ! Автогол забил Алиссон Беккер (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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