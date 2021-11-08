В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Ливерпуль).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
|4'
|ГОЛ ! Автогол забил Алиссон Беккер (Вест Хэм).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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