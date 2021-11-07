Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» играет во всех турнирах настолько мощно, солидно и агрессивно, что заставляет их соперников лишь мечтать о том, как бы крупно не проиграть «мерсисайдцам». Но не всем это удается. Со счетами 5:0 команда Клоппа обыграла на выезде «Уотфорд» и МЮ. Со счетом 5:1 в гостях «Ливерпуль» выиграл у «Порту» в Лиге чемпионов. Есть у них в активе две победы над мадридским «Атлетико», что позволило английскому гранду досрочно выиграть группу самого престижного еврокубка. У «мерсисайдцев» нету ни одного поражения ни в одном турнире этого сезона. Они больше всех забивают, а именно 3 мяча в каждой игре. «Ливерпуль» в 14 матчах забил 42 гола! Это фантастический результат. Вничью с «Ливерпулем» сыграли только «Челси» (1:1), «Ман Сити» (2:2), «Брентфорд» (3:3) и «Брайтон» (2:2). Команда Клоппа забивает в каждом матче.

«Молотобойцы» также очень успешно выступают в АПЛ, находясь вверху турнирной таблицы. «Вест Хэм», как и «Ливерпуль», выиграл 6 матчей, но дважды проиграл. Лондонцы 1:2 проиграли МЮ и 1:2 «Брентфорду». Интересно, что «Вест Хэм» и «Ливерпуль» теряли очки в матчах с «Брентфордом». «Вест Хэм» лидирует в своей группе Лиги Европы. Только в четверг лондонцы пропустили первые мячи и потеряли первые очки, сыграв в гостях 2:2 с «Генком». До этого «Вест Хэм» побеждал во всех поединках. При этом Дэвид Мойес провел определенную ротацию состава, учитывая, что у «Ливерпуля» на один день больше на восстановление и подготовку к матчу. В плане логистики у «мерсисайдцев» также преимущество, так как они у себя дома принимали «Атлетико». Я специально заостряю на этом внимание, так как в любом серьезном деле нет мелочей. Нам всем очень хочется, чтобы Андрей Ярмоленко восстановился к матчу со сборной Боснии и, как истинный лидер, помог обыграть соперника.

Лично мне матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль» представляется, как тактическая дуэль очень высококвалифицированных тренер. Интересно, как «молотобойцы» нейтрализуют атакующий потенциал соперника и реализуют свои быстрые атаки. Также интересно будет посмотреть на жесткий прессинг клопповского «Ливерпуля» и на действия в переходных фазах особенно при потере мяча. Рекомендую тренерам обратить на это внимание. Будет очень любопытно.

В общей сложности обе команды забивают пять голов за матч (три – «Ливерпуль» и два – «Вест Хэм»). Пропускают они в пределах одного гола, даже чуть-чуть меньше. Предположу победу «Ливерпуля» с минимальным преимуществом в очень напряженном матче», - сказал Грозный.

Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 18:30.