18-й тур
Специя
1 : 1
Эмполи
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два автогола. Специя и Эмполи сыграли вничью, Коваленко вышел на замену

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков

  • 19.12.2021 19:07
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Два автогола. Специя и Эмполи сыграли вничью, Коваленко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1).

Украинец Виктор Коваленко вышел на замену на 73-й минуте. На 90-й минуте он получил желтую карточку.

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. 

Серия А. 18-й тур

Специя  Эмполи  1:1

Голы: Маркицца, 50, автогол – Николау, 71, автогол (1:1)

Специя: Проведель, Реца, Кивер, Бастони (Коваленко, 73), Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре, Манай (Агудело, 73), Гьяси, Нзола (Колли, 82)

Эмполи: Викарио, Маркицца (Паризи, 63), Тонелли, Стоянович, Луперто, Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 63), Журковски, Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 63), Пинамонти.

Предупреждения: Маджоре 21, Амиан 88, Коваленко 90 - Тонелли 38, Бандинелли 59

Судья: Вольпи

События матча
71' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Димитриос Николау (Специя).
50' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Риккардо Маркицца (Эмполи).

Источник — Sport.ua

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