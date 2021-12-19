Два автогола. Специя и Эмполи сыграли вничью, Коваленко вышел на замену

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1).
Украинец Виктор Коваленко вышел на замену на 73-й минуте. На 90-й минуте он получил желтую карточку.
«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Серия А. 18-й тур
Специя – Эмполи – 1:1
Голы: Маркицца, 50, автогол – Николау, 71, автогол (1:1)
Специя: Проведель, Реца, Кивер, Бастони (Коваленко, 73), Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре, Манай (Агудело, 73), Гьяси, Нзола (Колли, 82)
Эмполи: Викарио, Маркицца (Паризи, 63), Тонелли, Стоянович, Луперто, Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 63), Журковски, Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 63), Пинамонти.
Предупреждения: Маджоре 21, Амиан 88, Коваленко 90 - Тонелли 38, Бандинелли 59
Судья: Вольпи
|71'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Димитриос Николау (Специя).
|50'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Риккардо Маркицца (Эмполи).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.