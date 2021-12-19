Неожиданно. Коваленко – в запасе Специи на матч с Эмполи

Украинец начнет матч на скамейке запасных

  • 19.12.2021 15:31
  • 186 просмотров
  • 2 комментария
Неожиданно. Коваленко – в запасе Специи на матч с Эмполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 19 декабря «Специя» в 18-м туре Серии А дома примет «Эмполи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко остался в запасе «Специи» на матч. До этого украинец начинал в основе 10 матчей Серии А подряд.

Состав «Специи»: Проведель, Гьяси, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивиор, Маджоре, Бастони, Манай, Нзола

Источник — Серия A

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    padlo95, 19.12.2021 16:00
    +1
    О боже! Не может быть...
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 19.12.2021 15:58
    +1
    бревно на скамейке...что неожиданного?))
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