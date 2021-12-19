Неожиданно. Коваленко – в запасе Специи на матч с Эмполи

Сегодня, 19 декабря «Специя» в 18-м туре Серии А дома примет «Эмполи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко остался в запасе «Специи» на матч. До этого украинец начинал в основе 10 матчей Серии А подряд.

Состав «Специи»: Проведель, Гьяси, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивиор, Маджоре, Бастони, Манай, Нзола