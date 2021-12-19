Зинченко сделал ассист и помог Сити разгромить Ньюкасл

«Челси» не смог обыграть «Вулверхемптон»

  • 19.12.2021 18:02
  • 2003 просмотра
  • 4 комментария
Зинченко сделал ассист и помог Сити разгромить Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» одержал очередную победу в Английской Премьер-лиге. В этот раз «горожане» разгромили «Ньюкасл» - 4:0.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч и отметился ассистом. Украинский футболист отдал голевую передачу на Рияда Мареза.

Отметим, что это первое результативное действие Зинченко в АПЛ с 10 февраля 2019 года – тогда он сделал 2 ассиста в игре с «Челси» (6:0).

Зинченко стал одним из лучших игроков матча.

В другом матче «Челси» сыграл вничью с «Вулверхемптоном» - 0:0.

АПЛ, 18-й тур
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» - 0:4
Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлинг, 86.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.   

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Alehandro
    Alehandro, 19.12.2021 18:20
    +2
    Предголевой заброс при первом взятии и этот ассист помогли сегодня Зине, бо как-то необычно много он ошибался: то пасы откровенно на соперника, то шел в дриблинг и обрезался, то корявый приём...
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 19.12.2021 18:08
    +2
    Ассист супер был
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    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 19.12.2021 18:14
    +1
    Щось на цих вихідних день українських асистів. То Вася Кравець, то Мар'ян Швед, то Рома Безус, зараз Саша Зінченко.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 18:39
    0
    Alehandro, 19.12.2021 18:20
    Предголевой заброс при первом взятии и этот ассист помогли сегодня Зине, бо как-то необычно много он ошибался: то пасы откровенно на соперника, то шел в дриблинг и обрезался, то корявый приём...
    ...і це з Нькаслом. Хосепу респект, робить ротацію.
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