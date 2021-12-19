Зинченко сделал ассист и помог Сити разгромить Ньюкасл

«Манчестер Сити» одержал очередную победу в Английской Премьер-лиге. В этот раз «горожане» разгромили «Ньюкасл» - 4:0.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч и отметился ассистом. Украинский футболист отдал голевую передачу на Рияда Мареза.

Отметим, что это первое результативное действие Зинченко в АПЛ с 10 февраля 2019 года – тогда он сделал 2 ассиста в игре с «Челси» (6:0).

Зинченко стал одним из лучших игроков матча.

В другом матче «Челси» сыграл вничью с «Вулверхемптоном» - 0:0.

АПЛ, 18-й тур

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» - 0:4

Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлинг, 86.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.