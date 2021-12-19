Один из лучших. Зинченко получил высокую оценку за матч с Ньюкаслом

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел качественный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили «Ньюкасл» со счетом 4:0.
Украинец сыграл все 90 минут и отметился голевой передачей на Рияда Мареза. За этот матч Зинченко получил оценку 8.0 по версии портала WhoScored. Это третий показатель в матче.
А лучшим игроком признан защитник «Сити» Жоау Канселу, который получил 8.9. Оценку 8.3 получил Марез.
Источник — WhoScored.com
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