Один из лучших. Зинченко получил высокую оценку за матч с Ньюкаслом

Украинец сделал ассист и помог «Ман Сити» разгромить соперника

  • 19.12.2021 18:49
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Один из лучших. Зинченко получил высокую оценку за матч с Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел качественный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили «Ньюкасл» со счетом 4:0.

Украинец сыграл все 90 минут и отметился голевой передачей на Рияда Мареза. За этот матч Зинченко получил оценку 8.0 по версии портала WhoScored. Это третий показатель в матче.

А лучшим игроком признан защитник «Сити» Жоау Канселу, который получил 8.9. Оценку 8.3 получил Марез.

Источник — WhoScored.com

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