Пеп ГВАРДИОЛА: «Хороший результат, но не наша игра»

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура АПЛ.
Главный тренер команды Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче.
«Хороший результат, но не наша игра. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.
Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», – сказал Гвардиола.
Источник — BBC
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