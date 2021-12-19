Пеп ГВАРДИОЛА: «Хороший результат, но не наша игра»

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура АПЛ.

Главный тренер команды Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче.

«Хороший результат, но не наша игра. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», – сказал Гвардиола.