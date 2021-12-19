18-й тур
Ньюкасл
0 : 4
Ман Сити
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Хороший результат, но не наша игра»

Наставник «Ман Сити» доволен результатом, но не качеством игры

  • 19.12.2021 20:09
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Хороший результат, но не наша игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура АПЛ. 

Главный тренер команды Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче.

«Хороший результат, но не наша игра. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», – сказал Гвардиола.

Источник — BBC

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