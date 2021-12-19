18-й тур
Ньюкасл
0 : 4
Ман Сити
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Ман Сити – 0:4. Зинченко решает. Видео голов и обзор матча

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  • 19.12.2021 19:33
  • 2146 просмотров
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Ньюкасл – Ман Сити – 0:4. Зинченко решает. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко в этой игре оформил голевую передачу на Рияда Мареза.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
64' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
27' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
5' ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Ман Сити).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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