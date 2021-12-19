«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко в этой игре оформил голевую передачу на Рияда Мареза.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Ман Сити).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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