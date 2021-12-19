В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — Sport.ua
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В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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