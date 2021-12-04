Селезнев обматерил партнера, Барса хочет Яремчука, Шахтер разгромил Львов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 декабря.

1. Перформанс Мудрика. Шахтер в Киеве разгромил Львов

«Львов» забил первым, а в ответ получил 6 мячей. Три ассиста на счету Мудрика

2A. Яремчук заинтересовал Барселону

Каталонский клуб ищет вариант усиления атаки за приемлемую сумму

2B. Супряга близок к аренде в ЧФР Клуж с опцией выкупа

Мирча Луческу не против ухода молодого нападающего

3A. ВИДЕО 18+. Кто этого у*бка выпустил? Селезнев обматерил одноклубника

Форвард «Миная» снова оскандалился

3B. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Очень обидно было, что мы проиграли»

Украинский форвард «Миная» рассказал, за что он обругал одноклубника

3C. «Мне стыдно». Селезнев объяснил, зачем оскорбил партнера по команде

Форвард не любит проигрывать

4A. Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров в Киеве

Ксения Байло завоевала бронзовую медаль на юниорском ЧМ-2021

4B. Украинские фристайлисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии

Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад взяли медаль

5. Почти 8 часов и 136 ходов! Карлсен замучил россиянина и выиграл 6-ю партию

Побит рекорд самой длинной партии в матчах за мировую корону

6A. Пропустили на последней минуте. Тесла проиграла Пескаре во втором матче КЕЧ

Харьковская команда заняла последнее место в группе

6B. Че Че, Халк, Диего Коста. Атлетико Минейро – чемпион Бразилии спустя 50 лет

Бывший игрок киевского «Динамо» выиграл чемпионский титул в Бразилии

7A. Неуплата налогов? Динамо отреагировало на скандальную статью World Soccer

Обнародовано официальное заявление футбольного клуба «Динамо»

7B. Луческу назвал ключевую ошибку France Football при вручении Золотого мяча

Мирча недоволен, что Роберт Левандовски остался без трофея

7C. ЛУЧЕСКУ: «Кубок Америки – более сильный турнир, чем чемпионат Европы»

Румын считает, что Месси справедливо выиграл свой седьмой «Золотой мяч»

8. Ф-1 впервые в Саудовской Аравии. Макс может оформить титул, Хэмилтон в огне

Хэмилтон и Мерседес в топ-форме, но Ферстаппен все еще лидер общего зачета

9A. Ломаченко прокомментировал сенсационное поражение Лопеса в бою с Камбососом

Василий готов встретиться с австралийцем, но для начала хочет выиграть свой следующий бой

9B. Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Победа Усика над Джошуа – не апсет. Его просто не видели»

Флойд отдал должное украинскому чемпиону

10A. Дэвис – яркий боксер, но для рынка США. Ему нужно боксировать с топами

Лев Кравцив считает, что американцу нужно делать шаг вперед в карьере

10B. Хэйни против Диаса – хороший бой. Но за абсолюта обоим боксировать рано

Хотя победитель будет в шаге от поединка за все пояса