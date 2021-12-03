Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Очень обидно было, что мы проиграли»

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал, за что он обругал своего одноклубника в матче с киевским «Динамо» (0:2).

«Если человек выходит на замену без желания, почему все должны… Мне очень обидно было, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я вспылил. Я извинился перед всеми.

Мне только сегодня сказали, что это видео вышло. Я не понимаю, зачем это выкладывать», — отметил Селезнев.