Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Очень обидно было, что мы проиграли»

Украинский форвард «Миная» рассказал, за что он обругал одноклубника

  • 03.12.2021 14:39
  • 1078 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Очень обидно было, что мы проиграли»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал, за что он обругал своего одноклубника в матче с киевским «Динамо» (0:2).

«Если человек выходит на замену без желания, почему все должны… Мне очень обидно было, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я вспылил. Я извинился перед всеми.

Мне только сегодня сказали, что это видео вышло. Я не понимаю, зачем это выкладывать», — отметил Селезнев.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
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    bonv
    bonv, 03.12.2021 14:59
    +5
    Цей кормілєц недороблений вже всіх дістав...
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    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 03.12.2021 14:54
    +4
    кто Этого уе6ка выпустил?
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    Ярослав Скориков
    online
    Ярослав Скориков, 03.12.2021 15:15
    +2
    Яке ж воно обмежене створіння..... Добре що сам виходить і через п'ять хвилин вже ледве ходить і падає бо в голові крутиться.
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    marko2020
    marko2020, 03.12.2021 15:12
    +2
    Тоесть, это быдло говорит о том, что не понимает зачем такое выкладывать, но в его неадекватных криках он не видит никаких проблем. Занавес
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 03.12.2021 14:56
    +2
    bullyUA, 03.12.2021 14:55
    А головой об стенку? Может кормильцу поможет мозги упорядочить.
    поздно...
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    bullyUA
    bullyUA, 03.12.2021 14:55
    +2
    А головой об стенку? Может кормильцу поможет мозги упорядочить.
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