ВИДЕО 18+. Кто этого у*бка выпустил? Селезнев обматерил одноклубника

Форвард «Миная» снова оскандалился

  • 03.12.2021 12:03
  • 3814 просмотров
  • 43 комментария
ВИДЕО 18+. Кто этого у*бка выпустил? Селезнев обматерил одноклубника
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев оказался в эпицентре очередного скандала.

После поражения в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги с «Динамо» (0:2) Селезнев угрожал расправой одноклубнику, вышедшему на замену.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что главный тренер «Миная» Игорь Леонов выпустил в том поединке на замену Мислава Матича, Михаила Месхи, Богдана Коваленко и Эдварда Кобака.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 03.12.2021 12:10
    +20
    Это видео подтверждение того что Костышин красава...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 03.12.2021 12:07
    +18
    С таким микроклиматом в команде можно считать что Минай уже вылетел из УПЛ...
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 03.12.2021 12:04
    +16
    Яке воно кончене!!!
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 03.12.2021 12:12
    +13
    Пришла пора получать тренерскую лицензию.
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    BaZia
    online
    BaZia, 03.12.2021 12:08
    +11
    Головний тренер чи президент це спустять на тормоза? він звичайний гравець як і інші, в будь якому нормальному клубі за таке відправили б в дубль тренуватись.
    Ссылка
    Pixelman
    Pixelman, 03.12.2021 12:20
    +10
    Он же болен! Совсем мозги поплавило, таких нужно отстранять с проф. спорта!
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 03.12.2021 12:14
    +10
    Психика подорвана злоупотреблением алкоголя. Ему лечиться надо, а не боксом заниматься.
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    JohnDoe
    JohnDoe, 03.12.2021 12:31
    +9
    А за самокритику селе +
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 03.12.2021 12:33
    +7
    А селезня кто из клетки выпустил?!
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    vitaha33
    vitaha33, 03.12.2021 12:32
    +7
    Яке ж то бидло з манічкою Наполеона. Сумніваюся що той же Мессі чи Роналдо собі б таке дозволив, ким він себе возомнив? Це просто не по-людських...
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 03.12.2021 12:30
    +7
    Невменяемый абсолютно
    Уберите его из клуба , иначе отберёте у Мариуполя место железного ПерДива
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 03.12.2021 12:21
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    фу боже яке кончене йому не місце в команді тільки портить атмосферу ,бажаю йому не побити рекорд бо такій гнилій людині не можна там бути
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    samird
    samird, 03.12.2021 12:44
    +6
    Игорь Нестеренко, 03.12.2021 12:37
    Людина переживає за результат і "пхає" одноклубнику це нормально! Ви думаєте Лужний так не робив або Ярмола в збірній ?! А то у нас останнім часом одні "дівчата" що в клубах , що в збірній
    Не смеши. Он переживает только за свой "рекорд" - на клуб, одноклубников и результат ему чихать.
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    .Zport
    online
    .Zport, 03.12.2021 12:44
    +6
    Чувствуется днонецкое воспитание
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    Jackson Brooks
    online
    Jackson Brooks, 03.12.2021 12:43
    +6
    Самое забавное, что он сам уебок которых еще поискать нужно))
    Ссылка
    Денис Kach
    online
    Денис Kach, 03.12.2021 12:13
    +6
    А говорил что интервью больше давать не будет
    Ссылка
    samird
    samird, 03.12.2021 12:41
    +5
    Бугор, 03.12.2021 12:39
    Караваев главная девочка
    Тебе в Караваев видится девочка? Кукареку?
    Ссылка
    Pixelman
    Pixelman, 03.12.2021 12:21
    +5
    oenergo.com, 03.12.2021 12:14
    Психика подорвана злоупотреблением алкоголя. Ему лечиться надо, а не боксом заниматься.
    Тут больше виноваты тяжелые наркотики..
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 03.12.2021 12:20
    +5
    Селезньов це алкоголік, хай би він уже завершував з футболом
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 03.12.2021 12:44
    +4
    cucumber, 03.12.2021 12:40
    Ничем не страшнее истерик Сидорчука на футбольном поле, когда тот катался по газону, матерился и бил по газону руками.. а послушайте как будущая звезда Милана Миколенко общается с арбитрами.. куда там Шевченко! Но виноват конечно кормилец, потому что решил побить рекорд и обойти динамовцев в списке лучших голеодоров! Вся эта заказуха не помешает ему обойти! Верим в Селезнева!
    В Металлист его. Пусть там рекорды бьёт
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