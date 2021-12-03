ВИДЕО 18+. Кто этого у*бка выпустил? Селезнев обматерил одноклубника

36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев оказался в эпицентре очередного скандала.
После поражения в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги с «Динамо» (0:2) Селезнев угрожал расправой одноклубнику, вышедшему на замену.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Отметим, что главный тренер «Миная» Игорь Леонов выпустил в том поединке на замену Мислава Матича, Михаила Месхи, Богдана Коваленко и Эдварда Кобака.
Источник — Sport.ua
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