Супряга близок к аренде в ЧФР Клуж с опцией выкупа

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Румынии «ЧФР Клуж» претендует на подписание в зимнее трансферное окно 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Президент «ЧФР Клуж» Иоан Варга уже переговорил с Мирчей Луческу, и получил от того согласие на сделку.
Ожидается, что Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона, после чего «ЧФР Клуж» сможет выкупить его контракт за 7 миллионов евро.
Зарплата Супряги в «ЧФР Клуж» на период аренды составит 25 тысяч евро в месяц.
В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.
Источник — PlaySport.ro
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Следующий Циганков!!!!
А там и Шапаренко с Миколенко до уровня Клужа дорастут.
А то Серія А.. Серія А...
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