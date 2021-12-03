Супряга близок к аренде в ЧФР Клуж с опцией выкупа

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Румынии «ЧФР Клуж» претендует на подписание в зимнее трансферное окно 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Президент «ЧФР Клуж» Иоан Варга уже переговорил с Мирчей Луческу, и получил от того согласие на сделку.

Ожидается, что Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона, после чего «ЧФР Клуж» сможет выкупить его контракт за 7 миллионов евро.

Зарплата Супряги в «ЧФР Клуж» на период аренды составит 25 тысяч евро в месяц.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.