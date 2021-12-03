Супряга близок к аренде в ЧФР Клуж с опцией выкупа

Мирча Луческу не против ухода молодого нападающего

  • 03.12.2021 14:06
  • 4112 просмотров
  • 23 комментария
Супряга близок к аренде в ЧФР Клуж с опцией выкупа
© dynamomania.com. Владислав Супряга

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Румынии «ЧФР Клуж» претендует на подписание в зимнее трансферное окно 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Президент «ЧФР Клуж» Иоан Варга уже переговорил с Мирчей Луческу, и получил от того согласие на сделку.

Ожидается, что Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона, после чего «ЧФР Клуж» сможет выкупить его контракт за 7 миллионов евро.

Зарплата Супряги в «ЧФР Клуж» на период аренды составит 25 тысяч евро в месяц.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.

Источник — PlaySport.ro

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pricolist
    pricolist, 03.12.2021 14:43
    +6
    Клуж и 7 миллионов евро, как басня звучит
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    Max30
    Max30, 03.12.2021 14:18
    +6
    Пусть уходит хоть куда-то,я думаю хороший вариант
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    KRBS55
    KRBS55, 03.12.2021 14:49
    +4
    Дынамо купили Супрягу у ДНЕПР1 если не ошибаюсь тоже за 7мл,и продают за 7мл???и с последующей продажи должны какой-то %ещё Днепр1. Мощно, во всей красе менеджмент Дынамо)) Запороли карьеру пацану, 2 года коту под хвост.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 03.12.2021 14:26
    +4
    Румыны и 7 лямов, что-то не вяжется... ну хоть ржавая ботва возрадуется сему вбросу
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 03.12.2021 14:56
    +3
    Они его не купят. Отправят назад дровами.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 03.12.2021 14:49
    +3
    ... у них що, своїх таких нема? ...краще б в ДК добавили 3-5 млн і в Дніпро на Довбика обміняли!
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 03.12.2021 15:12
    +2
    Дорога в Европу протоптана, связи налажены.
    Следующий Циганков!!!!
    А там и Шапаренко с Миколенко до уровня Клужа дорастут.
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    u6464u
    u6464u, 03.12.2021 14:59
    +2
    Клуж. 7 лимонов , с головой дружить надо что б такое писать, писаки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 03.12.2021 14:41
    +2
    Вот в кЛУЖЕ ему и место
    Ссылка
    Maks23
    online
    Maks23, 03.12.2021 14:23
    +2
    Утки..
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 03.12.2021 14:22
    +2
    Ахахах помню как дырявые заливали что 8 млн от Итальянцев это очень мало после успеха в лч он будет стоить под 20млн. В итоге ели румынам сплавят!
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 03.12.2021 15:06
    +1
    То вже ближче до правди.
    А то Серія А.. Серія А...
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 03.12.2021 15:07
    0
    А Милан?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 03.12.2021 14:40
    0
    25 тыс долл в месяц
    ...
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 03.12.2021 14:37
    0
    AK.228, 03.12.2021 14:21
    так проходит слава мирская
    Че это, может он станет легендой клужа?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.12.2021 14:37
    0
    Владу надо реанимировать карьеру
    Психологически
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 03.12.2021 14:31
    0
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 03.12.2021 14:23
    0
    А у Клужа есть такие деньги ?
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 03.12.2021 14:22
    0
    Я то думаю что он так слабо играет, так судя по новости ему только 2 года
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 03.12.2021 14:40 (изменен)
    -1
    dd dent, 03.12.2021 14:37
    Че это, может он станет легендой клужа?
    и будет висеть в клужовском музее?!
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