Неуплата налогов? Динамо отреагировало на скандальную статью World Soccer

Киевское «Динамо» официально отреагировало на скандальную статью от издания World Soccer.

Британский журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором утверждает, что футболисты киевского «Динамо» получают зарплату через офшорные счета. Когда нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму во время Евро-2020, «Динамо» отказалось от компенсации ФИФА. Как утверждает источник, по документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, и размер компенсации был бы копеечным.

Официальное заявление футбольного клуба «Динамо»

Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 года опубликовало статью о якобы уклонении ФК «Динамо» от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста ФК «Динамо» Артема Беседина.

ФК «Динамо» надлежаще среагировал на откровенную клевету и обратился к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК «Динамо» об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.

Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Публикуем электронное письмо от Kelsey Publishing Ltd.:

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК «Динамо» Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК «Динамо», используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили «сенсационное британское расследование», авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК «Динамо» открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований.