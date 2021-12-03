Неуплата налогов? Динамо отреагировало на скандальную статью World Soccer

Обнародовано фициальное заявление футбольного клуба «Динамо»

  • 03.12.2021 00:23
  • 1532 просмотра
  • 61 комментарий
Неуплата налогов? Динамо отреагировало на скандальную статью World Soccer
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» официально отреагировало на скандальную статью от издания World Soccer.

Британский журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором утверждает, что футболисты киевского «Динамо» получают зарплату через офшорные счета. Когда нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму во время Евро-2020, «Динамо» отказалось от компенсации ФИФА. Как утверждает источник, по документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, и размер компенсации был бы копеечным.

Официальное заявление футбольного клуба «Динамо»

Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 года опубликовало статью о якобы уклонении ФК «Динамо» от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста ФК «Динамо» Артема Беседина.

ФК «Динамо» надлежаще среагировал на откровенную клевету и обратился к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК «Динамо» об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.

Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Публикуем электронное письмо от Kelsey Publishing Ltd.:

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК «Динамо» Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК «Динамо», используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили «сенсационное британское расследование», авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК «Динамо» открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 03.12.2021 00:33 (изменен)
    +5
    надеюсь, что так называемые любители Шахтьора в своих комментах
    опровергнут существование письма от Kelsey Publishing Ltd.
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    adidas77
    online
    adidas77, 03.12.2021 01:18
    +3
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:07
    Я не понимаю почему тут некоторые личности рвут зады за сурков. Не рвите сердце ребята оно того не стоит!
    Ты спутал кротов и киевлян!
    Никогда киевские болельщики не отличались симпатией к Суркисам, не пиши этот дешёвый бред!
    И на этом форуме покажи мне киевских болельщиков, которые что то рвут за Сурксиов?
    А вот кротов, поклоняющихся рыжему бандиту, даже на этом сайте полным полно!
    И я с лёгкостью по никам перечислю тебе их.
    Так что хватит постоянно вкидывать дезу!
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:17
    +3
    Igor_Dinamo, 03.12.2021 01:15
    лєтять гусі ну что чучундры хана вам
    Попахивает рыжим во все этой истории. Ох как хочется, что бы не замяли
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:14
    +3
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:12
    Ладно я о твечу тебе по теме. Металлист драл дынамУ 3:0 3:1 ты забыло? Я про это победное время говорю потом будут чемпмонства и трофеи не переживай
    Динамо драло твой Металл всегда. И по 5-0 и в пердив вас отправляли. У вас за 97 лет существования ни одного трофея. Даже не удосужились Кубок Украины выиграть.
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:10
    +3
    Kak Tak, 03.12.2021 01:07
    Динамо команда Медведчука кума Путина !А ты мальчик руки целуешь Турчинову на майдане .Как так ?
    Скинуть ссылку, что ахметовское СКМ - это кипрский офшор?
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:09
    +3
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:07
    Я не понимаю почему тут некоторые личности рвут зады за сурков. Не рвите сердце ребята оно того не стоит!
    Чудак, ты за ахметова готов умереть на коленях с голоду
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
    Yaroslav1107, 03.12.2021 00:25
    +3
    Достойно
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:19
    +2
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:17
    Какрй ход набрал Металл в 2012 2013 ты помнишь?? Фантастика они могли претендовать на победу в Лиге Европы если б не война и Янык,,с Суркисами не убили Металлист
    Могли - это синоним Металлиста. янык, суркис. А ахметова и ярославского вспоминать неудобно?
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:16
    +2
    Kak Tak, 03.12.2021 01:12
    Докажи что Медведчук не спонсирует ?
    Ты хоть сам понимаешь, что ты бред пишешь? А давай ты докажешь, что собака путина не спонсирует мариупольский шахтер ? Или слабо?
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:09
    +2
    Kak Tak, 03.12.2021 01:07
    Динамо команда Медведчука кума Путина !А ты мальчик руки целуешь Турчинову на майдане .Как так ?
    Обоснуй свои слова, что Динамо Киев спонсирует медведчук.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 03.12.2021 00:46
    +2
    2012 рік
    Андрій Шевченко опублікував свою декларацію про доходи. За рік його зарплата в Динамо склала 25 тисяч гривень. Згідно з цими цифрами, Шева отримував в клубі більше 2 тисяч гривень на місяць.
    https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
    2018 рік
    найбільш оплачуваними гравцями столичного клубу станом на січень 2018 року були Олег Гусєв, Денис Гармаш та Євген Хачеріді. Їх зарплата складала 20 тисяч 204 гривні.
    За неофіційною інформацією УП, в останній рік зарплата Гусєва в київській команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць.
    Нинішній капітан "Динамо" Віктор Циганков отримує в команді трохи більше 19 тисяч гривень на місяць. Сергій Сидорчук має зарплату в трохи більше, ніж 20 тисяч гривень на місяць.
    За інформацією джерел, у того ж Сидорчука зарплата "в конверті" на рівні 1 млн євро на рік. Тобто, понад 80 тисяч євро на місяць.
    Серед легіонерів найбільшу зарплату має Дьємерсі Мбокані в розмірі 20 191 гривня на місяць.
    Цікаво, що спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко заробляє лише 10 тисяч гривень. А генеральний директор клубу Реваз Чохонелідзе, що свого часу працював в італійському "Мілані", отримує і того менше - 9 тисяч гривень на місяць.
    https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181914/
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:29
    +1
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:22
    А что Ахметов а тем более Ярославский. Ярославский спаситель харьковского футбола если б не он давно смотрели матчи 1925
    ахметов вообще няшка.... Лижи ему интенсивнее
    Ссылка
    Igor_Dinamo
    online
    Igor_Dinamo, 03.12.2021 01:17
    +1
    у меня сегодня хорошее настроение где хуясьмэнгусьмэн и его оплоты ввиде кротовской рыжей обороны ??
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:07
    +1
    Kak Tak, 03.12.2021 01:05
    Шубы и шапки тоже рыжий судьям давал?Динамо от позора никогда не отмыться!Как так ?
    Шапки янык срывал по молодости. Это факт
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:06
    +1
    DonbassCity1, 03.12.2021 01:05
    Это позор что ещё сказать
    Кому позор? Ты всю статью прочитал? Как думаешь, кого объявят заказчиком фэйка?
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:04
    +1
    cucumber, 03.12.2021 01:02
    нужно англичанам еще рассказать, как Суркис совместно с Медедчуком деребанили землю под Киевом прикрываясь именем Динамо Киев.
    А как медведчук с ахметовым спонсировали президентскую компанию яныка им не нужно рассказывать?)
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:02 (изменен)
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 03.12.2021 00:45
    Бриты же в письме ответили, что удалят статью на время расследования, а здесь совсем с другим контескстом. Лучше бы не приукрашивали и не передёргивали, больше бы доверия было.
    Как раз ты передёргиваешь и вылизываешь тем, кто этот фейк создал
    Черным по белому написано, что британцы удалили этот фейк и начало служебное расследование после того, как Динамо Киев предоставило все документы, которые подтверждают, что статья заказная. Ждём финала. А он будет весёлый
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 00:46
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 03.12.2021 00:45
    Бриты же в письме ответили, что удалят статью на время расследования, а здесь совсем с другим контескстом. Лучше бы не приукрашивали и не передёргивали, больше бы доверия было.
    Заказчика этого фейка нужно показать общественности. Месть и не более
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 00:42
    +1
    Kak Tak, 03.12.2021 00:40
    Расследование было в 90х.Шубы были наказаны.Как так ?
    Как-то так случилось, что вся та история оказалась фейком и с Динамо Киев сняли все обвинения и команда в следующем сезоне играла в ЛЧ
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 01:39
    0
    Влад Тараненко, 03.12.2021 01:36
    Ну, а Порошенко причем к За Жопе?
    Порошенко - один из основателей партии регионов и ее член по 2001-й год. Историю Украины нужно учить
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