Неуплата налогов? Динамо отреагировало на скандальную статью World Soccer

Киевское «Динамо» официально отреагировало на скандальную статью от издания World Soccer.
Британский журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором утверждает, что футболисты киевского «Динамо» получают зарплату через офшорные счета. Когда нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму во время Евро-2020, «Динамо» отказалось от компенсации ФИФА. Как утверждает источник, по документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, и размер компенсации был бы копеечным.
Официальное заявление футбольного клуба «Динамо»
Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 года опубликовало статью о якобы уклонении ФК «Динамо» от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста ФК «Динамо» Артема Беседина.
ФК «Динамо» надлежаще среагировал на откровенную клевету и обратился к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.
В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК «Динамо» об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.
Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и принятых мерах.
Публикуем электронное письмо от Kelsey Publishing Ltd.:
Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.
Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК «Динамо» Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК «Динамо», используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.
Обращаемся к украинским медиа, которые распространили «сенсационное британское расследование», авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК «Динамо» открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
опровергнут существование письма от Kelsey Publishing Ltd.
Никогда киевские болельщики не отличались симпатией к Суркисам, не пиши этот дешёвый бред!
И на этом форуме покажи мне киевских болельщиков, которые что то рвут за Сурксиов?
А вот кротов, поклоняющихся рыжему бандиту, даже на этом сайте полным полно!
И я с лёгкостью по никам перечислю тебе их.
Так что хватит постоянно вкидывать дезу!
Андрій Шевченко опублікував свою декларацію про доходи. За рік його зарплата в Динамо склала 25 тисяч гривень. Згідно з цими цифрами, Шева отримував в клубі більше 2 тисяч гривень на місяць.
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
2018 рік
найбільш оплачуваними гравцями столичного клубу станом на січень 2018 року були Олег Гусєв, Денис Гармаш та Євген Хачеріді. Їх зарплата складала 20 тисяч 204 гривні.
За неофіційною інформацією УП, в останній рік зарплата Гусєва в київській команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць.
Нинішній капітан "Динамо" Віктор Циганков отримує в команді трохи більше 19 тисяч гривень на місяць. Сергій Сидорчук має зарплату в трохи більше, ніж 20 тисяч гривень на місяць.
За інформацією джерел, у того ж Сидорчука зарплата "в конверті" на рівні 1 млн євро на рік. Тобто, понад 80 тисяч євро на місяць.
Серед легіонерів найбільшу зарплату має Дьємерсі Мбокані в розмірі 20 191 гривня на місяць.
Цікаво, що спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко заробляє лише 10 тисяч гривень. А генеральний директор клубу Реваз Чохонелідзе, що свого часу працював в італійському "Мілані", отримує і того менше - 9 тисяч гривень на місяць.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181914/
Черным по белому написано, что британцы удалили этот фейк и начало служебное расследование после того, как Динамо Киев предоставило все документы, которые подтверждают, что статья заказная. Ждём финала. А он будет весёлый
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.