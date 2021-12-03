Луческу назвал ключевую ошибку France Football при вручении Золотого мяча

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пожурил французское издание France Football за принципы, по которым вручался «Золотой мяч».

«Большой ошибкой France Football было то, что они не смогли найти формулу, чтобы вручить Роберту Левандовски «Золотой мяч» за прошлый год, когда он не вручался из-за пандемии. Или нужно было отдать его в 2021 году и Месси, и Левандовски. Я очень уважаю польского форварда, он выдающийся футболист, заслуживший «Золотой мяч» за всю свою карьеру. Сезон за сезоном непросто забивать десятки мячей, чтобы не расслабляться ни в клубе, ни в сборной, как и в случае с Криштиану Роналду. Мне кажется примером честного поведения то, как он смотрел на текущие события и результат», - сказал Луческу.

Также Мирча заявил, что Месси заслуженно взял «Золотой мяч» в 2021 году, так как привел Аргентину к победе на Кубке Америки, который Луческу назвал более сильным турниром, нежели чемпионат Европы.