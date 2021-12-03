Яремчук заинтересовал Барселону

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал каталонскую «Барселону», сообщает Diario Gol.
По информации источника, украинец приглянулся президенту «блаугранас» Жоану Лапорте, который в январе нацелен усилить атакующую линию команды.
Первоначально «Барселона» следила за другим форвардом «Бенфики» уругвайцем Дарвином Нуньесом, однако выставленный португальцами ценник в 60 миллионов евро показался каталонцам чрезмерно завышенным.
Яремчук, как ожидается, обойдется «Барселоне» гораздо дешевле, а также сможет добавить команде вариативности в атаках за счет своей антропометрии.
Главный тренер «Барселоны» Хави пока не уверен насчет целесообразности трансфера Яремчука, и украинец сейчас не является приоритетным вариантом на рынке для каталонцев, но «блаугранас» продолжат держать руку на пульсе.
В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел за «Бенфику» 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Diario Gol
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Имя перепутали.
Имя перепутали.
А они Яремчука смотрят.
Певица.
Может барса хочет гимн поменять.
Откуда мы знаем
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