Яремчук заинтересовал Барселону

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал каталонскую «Барселону», сообщает Diario Gol.

По информации источника, украинец приглянулся президенту «блаугранас» Жоану Лапорте, который в январе нацелен усилить атакующую линию команды.

Первоначально «Барселона» следила за другим форвардом «Бенфики» уругвайцем Дарвином Нуньесом, однако выставленный португальцами ценник в 60 миллионов евро показался каталонцам чрезмерно завышенным.

Яремчук, как ожидается, обойдется «Барселоне» гораздо дешевле, а также сможет добавить команде вариативности в атаках за счет своей антропометрии.

Главный тренер «Барселоны» Хави пока не уверен насчет целесообразности трансфера Яремчука, и украинец сейчас не является приоритетным вариантом на рынке для каталонцев, но «блаугранас» продолжат держать руку на пульсе.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел за «Бенфику» 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.