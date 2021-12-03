Яремчук заинтересовал Барселону

Каталонский клуб ищет вариант усиления атаки за приемлемую сумму

  • 03.12.2021 13:49
  • 6288 просмотров
  • 28 комментариев
Яремчук заинтересовал Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа) против Барселоны

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал каталонскую «Барселону», сообщает Diario Gol.

По информации источника, украинец приглянулся президенту «блаугранас» Жоану Лапорте, который в январе нацелен усилить атакующую линию команды.

Первоначально «Барселона» следила за другим форвардом «Бенфики» уругвайцем Дарвином Нуньесом, однако выставленный португальцами ценник в 60 миллионов евро показался каталонцам чрезмерно завышенным.

Яремчук, как ожидается, обойдется «Барселоне» гораздо дешевле, а также сможет добавить команде вариативности в атаках за счет своей антропометрии.

Главный тренер «Барселоны» Хави пока не уверен насчет целесообразности трансфера Яремчука, и украинец сейчас не является приоритетным вариантом на рынке для каталонцев, но «блаугранас» продолжат держать руку на пульсе.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел за «Бенфику» 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Diario Gol

(49 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 03.12.2021 13:53
    +13
    200%..Им нужен чувак, который не забивает по 3 месяца 😂😂😂
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    Nordenus
    Nordenus, 03.12.2021 13:56
    +8
    Да бред полный. Ромка сейчас очень плох.
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    bullyUA
    bullyUA, 03.12.2021 13:53
    +8
    Если ищут за приемлемую цену, то надо брать Коваленко.
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    UKRAINE FAN
    online
    UKRAINE FAN, 03.12.2021 14:30
    +4
    В паре с Де Йонгом это будет сильнейшая пара за всю историю 2 гола на двоих))))))
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    WladWest
    WladWest, 03.12.2021 14:10
    +4
    bullyUA, 03.12.2021 13:53
    Если ищут за приемлемую цену, то надо брать Коваленко.
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 03.12.2021 14:07
    +4
    Barack, 03.12.2021 13:56
    Дебилко, Коваленко не нападающий
    Коваленко вообще непонятно кто, футболист он или нет, играет он очень плохо, будущего у него нету
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    etorfine
    online
    etorfine, 03.12.2021 14:15
    +3
    Andrey_1992, 03.12.2021 14:07
    Коваленко вообще непонятно кто, футболист он или нет, играет он очень плохо, будущего у него нету
    В футболе может и нет, но в сравнении с тобой - у него шикарное будущее
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 03.12.2021 14:46
    +2
    ...опера з Супрягою завершена - почалася з Романом...
    Ссылка
    dneprkby
    online
    dneprkby, 03.12.2021 14:16
    +2
    Супрягу можно, а на сдачу Гармаша
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.12.2021 14:06
    +2
    Бредятина
    Ссылка
    aka_MIK
    aka_MIK, 03.12.2021 14:46
    +1
    Вторую украинскую Буратину ходят купить после Чигринского...
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 03.12.2021 14:39
    +1
    Умник, 03.12.2021 14:38
    Может они хотят Машку Яремчук.?
    Имя перепутали.
    кто это!?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.12.2021 14:38
    +1
    Может они хотят Машку Яремчук.?
    Имя перепутали.
    Ссылка
    Boss
    Boss, 03.12.2021 15:22
    0
    у Мбапе летом 2022 года контракт заканчивается с ПСЖ.
    А они Яремчука смотрят.
    Ссылка
    ortomir
    online
    ortomir, 03.12.2021 15:04
    0
    Лунін "пограв" у Реалі, Коваленко в Аталанті, Чигринський колись теж "грав" в Барселоні. Подумай, Романе...
    Ссылка
    StringerBell
    StringerBell, 03.12.2021 15:03
    0
    Ахахахаха после последней встрече с Барсой, я думал Яремчука больше в Бенфике в основе не увиже, столько моментов напорол
    Ссылка
    Дима Борщёв
    Дима Борщёв, 03.12.2021 14:59
    0
    Andrey_1992, 03.12.2021 14:07
    Коваленко вообще непонятно кто, футболист он или нет, играет он очень плохо, будущего у него нету
    По сравнению с Коваленко, его зарплатой и возможностями, та Андрей вообще без будущего, поэтому иди дальше бей палкой крапиву.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 03.12.2021 14:50
    0
    Едрить твою кочерыжку))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 03.12.2021 14:47
    0
    AK.228, 03.12.2021 14:39
    кто это!?
    Наверно какая-то Мария, но я не в курсе...
    Ссылка
    Умник
    Умник, 03.12.2021 14:46
    0
    AK.228, 03.12.2021 14:39
    кто это!?
    Дочка Назария Яремчука народного артиста Украины.
    Певица.
    Может барса хочет гимн поменять.
    Откуда мы знаем
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