«Мне стыдно». Селезнев объяснил, зачем оскорбил партнера по команде

Форвард «Миная» Евгений Селезнев признал свою ошибку в том, что обматерил партнера по команде после неудачного матча с «Динамо».
В сеть попало видео, где опытный игрок оскорбляет одного из партнеров.
«Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя».
«В момент, когда меня снимала камера после матча с «Динамо», я был на эмоциях».
«Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения», - сказал Селезнев.
Источник — Sportarena
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