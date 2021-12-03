«Мне стыдно». Селезнев объяснил, зачем оскорбил партнера по команде

Форвард «Миная» Евгений Селезнев признал свою ошибку в том, что обматерил партнера по команде после неудачного матча с «Динамо».

В сеть попало видео, где опытный игрок оскорбляет одного из партнеров.

«Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя».

«В момент, когда меня снимала камера после матча с «Динамо», я был на эмоциях».

«Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения», - сказал Селезнев.