«Мне стыдно». Селезнев объяснил, зачем оскорбил партнера по команде

Форвард не любит проигрывать

  • 03.12.2021 21:31
  • 4155 просмотров
  • 11 комментариев
«Мне стыдно». Селезнев объяснил, зачем оскорбил партнера по команде
© fcminaj.com

Форвард «Миная» Евгений Селезнев признал свою ошибку в том, что обматерил партнера по команде после неудачного матча с «Динамо».

В сеть попало видео, где опытный игрок оскорбляет одного из партнеров.

«Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя».

«В момент, когда меня снимала камера после матча с «Динамо», я был на эмоциях».

«Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения», - сказал Селезнев.

Источник — Sportarena

(43 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 03.12.2021 21:56
    +14
    Спочатку ляпає або бикує кормілєц а потім типу вибачається.. Тьфу, блін..
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 03.12.2021 21:58
    +12
    Не о каком клубе он не думает - все мысли только о своём рекорде. В этом вся его сущность - тщеславие.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 03.12.2021 21:56
    +12
    Ти гівно! Більше тут нема чого додати
    Ссылка
    Саша Соломаха
    Саша Соломаха, 03.12.2021 21:54
    +9
    Женя Женя закінчуй
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 03.12.2021 21:54
    +9
    Гнать гопника из команды.
    Ссылка
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 03.12.2021 22:18
    +8
    Братан, ну не гони! Ты ж быдло, тебе пофиг!
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 03.12.2021 22:20
    +6
    Врёт бревно.Плеваь тебе на всех у тебя только одно на уме твой идиотский рекорд, а на футбол как и товарищей по команде также плевать.Б"дло !
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.12.2021 22:29
    +5
    семки будешь?
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    maverik
    maverik, 03.12.2021 22:39
    +4
    Сколько же уже косяков у кормильца за карьеру доказывающих его быдлятство...
    Ссылка
    temamx2727
    online
    temamx2727, 03.12.2021 22:45
    +1
    Ахаха, нет. Уже не смешно.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 03.12.2021 22:59
    0
    Перестаньте над ним издеваться, в свое время он на нашем уровене все же наколотил не мало. Будь я Суркисом, заявил бы Шатцкого и дал бы ему какой нибудь пенальти забить, что бы от г кормильца хоть на один мяч оторваться.
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