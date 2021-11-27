Украине выбрали соперника в плей-офф ЧМ, неудачи в теннисе и баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 ноября.

1A. Украина узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

В марте сине-желтым предстоят сложнейшие матчи на вылет за путевку в Катар

1B. Жеребьевка плей-офф ЧМ. Кого вытянут для Украины? Текстовая трансляция

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

2A. «Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия». Петраков оценил жеребьевку

Наставник доволен тем, каким получился жребий

2B. Зинченко прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022

Игрок напомнил, что в сборной Шотландии многие выступают в АПЛ

3A. Марченко проиграл Дурасовичу. Украина уступила в первой игре с Норвегией

Лидер украинской сборной ничего не смог сделать с соперником

3B. Сачко проиграл Рууду. Украина уступает Норвегии после 1-го дня Кубка Дэвиса

Оба одиночных матча в пятницу, 26 ноября, завершились в пользу Норвегии

4. Украина уступила Грузии в стартовом матче отбора на ЧМ-2023

Всю игру команды прошли, не отпуская далеко друг друга

5. Смазанный дебют Кортеса. Украина упустила победу в матче с Шотландией

Украинки упустили победу в компенсированное время

6. Шевченко зовет. Ярмоленко может перейти в Дженоа

Итальянский клуб ищет вингера

7. Таблица коэффициентов. Ни одного очка за неделю: так Россию не догнать

Все три украинских клуба дружно за тур до конца потеряли шансы на евровесну

8. Что происходит с украинским хоккеем? Донбасс, ФХУ и Суперлига

В украинском хоккее снова все плохо

9. «Это будет другая Формула-1». Что пилоты думают о новых болидах

Гонщики пока вынуждены работать в симуляторе

10. Леонид БУРЯК: «Хочешь научиться играть в футбол – смотри игру Левандовски»

Бывший полузащитник «Динамо» поделился мнением о выступлении наших грандов в ЛЧ