Зинченко прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оценил жеребьевку отбора плей-офф ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Шотландии.

«Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал. В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника. Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион».

«У нас в сборной все игроки выступают в еврокубках, у всех есть опыт подобных матчей. И недавно на Евро сыграли, и я надеюсь, что это поможет нам в мартовских матчах», - сказал Зинченко.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта 2022 года.