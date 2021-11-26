Зинченко прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022

Игрок напомнил, что в сборной Шотландии многие выступают в АПЛ

  • 26.11.2021 18:58
  • 8263 просмотра
  • 1 комментарий
Зинченко прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оценил жеребьевку отбора плей-офф ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Шотландии.

«Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал. В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника. Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион».

«У нас в сборной все игроки выступают в еврокубках, у всех есть опыт подобных матчей. И недавно на Евро сыграли, и я надеюсь, что это поможет нам в мартовских матчах», - сказал Зинченко.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта 2022 года.

Источник — Sportarena

(63 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 26.11.2021 19:10
    0
    Зіну в запас , мимо основи він пролітає
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