Таблица коэффициентов. Ни одного очка за неделю: так Россию не догнать

С 23 по 25 ноября состоялись матчи 5-го тура в еврокубках, и претерпела изменений таблица коэффициентов УЕФА.

Украина досрочно, за тур до конца потеряла всех представителей. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

В Киеве неудачно сыграло «Динамо», проиграв мюнхенской «Баварии» (1:2). Донецкий «Шахтер» уступил в Милане «Интеру» (0:2). «Заря» в Лиге конференций была разгромлена на выезде «Ромой» (0:4), командой Жозе Моуриньо. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность.

Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 31.400.

Таким образом, Украина прекратила борьбу с Россией за топ-10, которое позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Россия набрала 32.682 балла после того, как «Зенит» добавил ничью в гостях у шведского «Мальме» (1:1), а «Спартак» во второй раз сенсационно обыграл «Наполи» (2:1). Только «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).

Если изучать таблицу 2023, где будет отброшен один сезон, то Россия откатывается далеко вниз, но и Украина только лишь на 12-й позиции. Впрочем, если набирать за сезон жалкие 3.800 баллов, то вскоре можно потерять и второго представителя в ЛЧ.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)