Таблица коэффициентов. Ни одного очка за неделю: так Россию не догнать

С 23 по 25 ноября состоялись матчи 5-го тура в еврокубках, и претерпела изменений таблица коэффициентов УЕФА.
Украина досрочно, за тур до конца потеряла всех представителей. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.
В Киеве неудачно сыграло «Динамо», проиграв мюнхенской «Баварии» (1:2). Донецкий «Шахтер» уступил в Милане «Интеру» (0:2). «Заря» в Лиге конференций была разгромлена на выезде «Ромой» (0:4), командой Жозе Моуриньо. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность.
- Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 31.400.
Таким образом, Украина прекратила борьбу с Россией за топ-10, которое позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.
Россия набрала 32.682 балла после того, как «Зенит» добавил ничью в гостях у шведского «Мальме» (1:1), а «Спартак» во второй раз сенсационно обыграл «Наполи» (2:1). Только «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).
Если изучать таблицу 2023, где будет отброшен один сезон, то Россия откатывается далеко вниз, но и Украина только лишь на 12-й позиции. Впрочем, если набирать за сезон жалкие 3.800 баллов, то вскоре можно потерять и второго представителя в ЛЧ.
Таблица коэффициентов УЕФА 2022
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)
Источник — Sport.ua
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С тем уровнем футболистов,тренеров, и с исконноруским подходом к делу, ещё год-два и они в жопе, и даже деньги не помогут.
Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
Мы это все похерили.
Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
Мы это все похерили.
Нас уже сербы делают и сделают, а мы все на росию смотрим и по ней равняемся.
Это о чем?
2.Раз у них есть состояние, а нас нет - это значит мы нищие?
3.Как это сравнение ни о чем?
Когда надо вспоминают что у нас самый большой самолёт мрия. Забывая добавить что при союзе был построен.
Два завода когда-то собиравшие самолёты.
Вспоминают что у нас лучшие ракетоносители в мире. Которые никто не заказываем и которые никому не нужны.
Ради пропоганды много чего вспоминают. Без уточнения мелочей.
в футболе...Так что все к этому шло....
в футболе...Так что все к этому шло....
Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
Мы это все похерили.
Нас уже сербы делают и сделают, а мы все на росию смотрим и по ней равняемся.
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