Таблица коэффициентов. Ни одного очка за неделю: так Россию не догнать

Все три украинских клуба дружно за тур до конца потеряли шансы на евровесну

  • 26.11.2021 09:25
  • 1980 просмотров
  • 17 комментариев
Таблица коэффициентов. Ни одного очка за неделю: так Россию не догнать
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 23 по 25 ноября состоялись матчи 5-го тура в еврокубках, и претерпела изменений таблица коэффициентов УЕФА.

Украина досрочно, за тур до конца потеряла всех представителей. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

В Киеве неудачно сыграло «Динамо», проиграв мюнхенской «Баварии» (1:2). Донецкий «Шахтер» уступил в Милане «Интеру» (0:2). «Заря» в Лиге конференций была разгромлена на выезде «Ромой» (0:4), командой Жозе Моуриньо. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность.

  • Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 31.400.

Таким образом, Украина прекратила борьбу с Россией за топ-10, которое позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Россия набрала 32.682 балла после того, как «Зенит» добавил ничью в гостях у шведского «Мальме» (1:1), а «Спартак» во второй раз сенсационно обыграл «Наполи» (2:1). Только «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).

Если изучать таблицу 2023, где будет отброшен один сезон, то Россия откатывается далеко вниз, но и Украина только лишь на 12-й позиции. Впрочем, если набирать за сезон жалкие 3.800 баллов, то вскоре можно потерять и второго представителя в ЛЧ.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SergRV
    SergRV, 26.11.2021 10:03
    +4
    Ну надо признать, что соперники попались из топов. Этот результат был как раз предсказуем и ожидаем. Конечно, была надежда на то, что какую то команду посетит вдохновение и попрет, но...
    Ссылка
    Александр Казюк
    Александр Казюк, 26.11.2021 10:18
    +3
    Не надо нам россию догонять. Они сами всё сделают за нас!
    С тем уровнем футболистов,тренеров, и с исконноруским подходом к делу, ещё год-два и они в жопе, и даже деньги не помогут.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 26.11.2021 10:36
    +2
    xvalenok02, 26.11.2021 10:33
    Про то что нам надо - согласен.
    Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
    Мы это все похерили.
    Россия за свои деньги - это дно, колхоз какой-то))) У нас нет такого состояния, как у северного соседа. Потому сравнение не о чем.
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    AЛВ
    AЛВ, 26.11.2021 10:26
    +2
    З надією на покращення виступів слідуючому сезоні.!!!🇺🇦
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    Artem79
    Artem79, 26.11.2021 10:15 (изменен)
    +2
    Михаил Грозный, 26.11.2021 09:49
    Нам бы лучше догонять их промышленность и армию. Не?
    Какая там на срашке промышленность,в основном добыча и первичная примитивная обработка? - смешной какой.
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 26.11.2021 10:43 (изменен)
    +1
    xvalenok02, 26.11.2021 10:33
    Про то что нам надо - согласен.
    Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
    Мы это все похерили.
    Колбаса по 3,70с продуктовые талоны , газетой ж@пу подтирали- эх какую страну по*рили плак , плак
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 26.11.2021 10:30
    +1
    xvalenok02, 26.11.2021 10:22
    Точно как у нас.
    В том-то и дело, нам необходимы технологичные предприятия производящие товары с высокой добавленной стоимостью и рашка здесь не показатель аще.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 26.11.2021 10:43 (изменен)
    0
    xvalenok02, 26.11.2021 10:21
    Задолбали про росию вспоминать.
    Нас уже сербы делают и сделают, а мы все на росию смотрим и по ней равняемся.
    Та не долго этому *деланию* осталось. Ты ж за Металлист сраку рвешь на этом сайте, вон выйдет МКГ в Еврокубки то обойдем не только Сербию, а и Россию.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 10:42
    0
    1. За свои деньги - дно.
    Это о чем?
    2.Раз у них есть состояние, а нас нет - это значит мы нищие?
    3.Как это сравнение ни о чем?
    Когда надо вспоминают что у нас самый большой самолёт мрия. Забывая добавить что при союзе был построен.
    Два завода когда-то собиравшие самолёты.
    Вспоминают что у нас лучшие ракетоносители в мире. Которые никто не заказываем и которые никому не нужны.
    Ради пропоганды много чего вспоминают. Без уточнения мелочей.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 26.11.2021 10:32
    0
    Результат прогнозируемый во всех аспектах нашей реальности - провал в экономике, бездарность в руководстве ОПГ УАФ, никчемный чемпионат страны, коррупция во всех сферах жизни, и особенно
    в футболе...Так что все к этому шло....
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.11.2021 10:11
    0
    Выступили на уровне Финляндии, Эстонии и Кипра.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 10:33
    -1
    Владимир Копяк, 26.11.2021 10:32
    Результат прогнозируемый во всех аспектах нашей реальности - провал в экономике, бездарность в руководстве ОПГ УАФ, никчемный чемпионат страны, коррупция во всех сферах жизни, и особенно
    в футболе...Так что все к этому шло....
    Балобол.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 10:33
    -2
    Artem79, 26.11.2021 10:30
    В том-то и дело, нам необходимы технологичные предприятия производящие товары с высокой добавленной стоимостью и рашка здесь не показатель аще.
    Про то что нам надо - согласен.
    Но росияне спутники запускают, самолёты строят и прочее.
    Мы это все похерили.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 10:22
    -2
    Artem79, 26.11.2021 10:15
    Какая там на срашке промышленность,в основном добыча и первичная примитивная обработка? - смешной какой.
    Точно как у нас.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 10:21
    -2
    Задолбали про росию вспоминать.
    Нас уже сербы делают и сделают, а мы все на росию смотрим и по ней равняемся.
    Ссылка
    bassofon
    online
    bassofon, 26.11.2021 09:54
    -3
    Михаил Грозный, 26.11.2021 09:49
    Нам бы лучше догонять их промышленность и армию. Не?
    Не. Там уж точно без шансов.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 26.11.2021 09:49
    -6
    Нам бы лучше догонять их промышленность и армию. Не?
    Ссылка
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