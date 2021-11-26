Сачко проиграл Рууду. Украина уступает Норвегии после 1-го дня Кубка Дэвиса

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

Норвегия выиграла у Украины два матча в первый день (2:0).

Сначала Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Илью Марченко в двух сетах, причем второй выиграл с сухим счетом.

Во втором матче играли Каспер Рууд и Виталий Сачко. Как ни пытался молодой украинец оказать сопротивление сопернику из топ-10, встреча тоже завершилась в двух сетах.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 2:0

День 1, 26.11.2021

19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

– Илья Марченко – 6:3, 6:0 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

В субботу, 27 ноября, матчи начнутся в 15:00. Сначала пройдет парная встреча, а затем две одиночки.

Фотогалерея Sport.ua: Каспер Рууд – Виталий Сачко

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Рууд – Сачко, матчбол