Сачко проиграл Рууду. Украина уступает Норвегии после 1-го дня Кубка Дэвиса

Оба одиночных матча в пятницу, 26 ноября, завершились в пользу Норвегии

  • 26.11.2021 21:55
  • 1006 просмотров
  • 2 комментария
Сачко проиграл Рууду. Украина уступает Норвегии после 1-го дня Кубка Дэвиса
© Sport.ua. Виталий Сачко

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

  • Норвегия выиграла у Украины два матча в первый день (2:0).

Сначала Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Илью Марченко в двух сетах, причем второй выиграл с сухим счетом.

Во втором матче играли Каспер Рууд и Виталий Сачко. Как ни пытался молодой украинец оказать сопротивление сопернику из топ-10, встреча тоже завершилась в двух сетах.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 2:0

День 1, 26.11.2021

  • 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
  • 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

В субботу, 27 ноября, матчи начнутся в 15:00. Сначала пройдет парная встреча, а затем две одиночки.

Фотогалерея Sport.ua: Каспер Рууд – Виталий Сачко

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Рууд – Сачко, матчбол

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    temamx2727
    temamx2727, 26.11.2021 23:10
    0
    Ппц, просто ппц.
    Ссылка
    Vik Anderson
    Vik Anderson, 26.11.2021 22:25
    0
    Очікуваний результат теніс у нас заре ніякий
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности