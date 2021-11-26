Сачко проиграл Рууду. Украина уступает Норвегии после 1-го дня Кубка Дэвиса

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
- Норвегия выиграла у Украины два матча в первый день (2:0).
Сначала Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Илью Марченко в двух сетах, причем второй выиграл с сухим счетом.
Во втором матче играли Каспер Рууд и Виталий Сачко. Как ни пытался молодой украинец оказать сопротивление сопернику из топ-10, встреча тоже завершилась в двух сетах.
Кубок Дэвиса 2021
Норвегия – Украина – 2:0
День 1, 26.11.2021
- 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
- 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2
В субботу, 27 ноября, матчи начнутся в 15:00. Сначала пройдет парная встреча, а затем две одиночки.
Фотогалерея Sport.ua: Каспер Рууд – Виталий Сачко
ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Рууд – Сачко, матчбол
Источник — Sport.ua
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