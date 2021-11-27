Норвегия – Украина – 3:1. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция матча

26–27 ноября проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 3:1

День 1, 26.11.2021

19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

– Илья Марченко – 6:3, 6:0 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

День 2, 27.11.2021

15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6

Виктор Дурасович / Каспер Рууд – – 6:7 (4:7), 3:6 17:00. Матч 4. Каспер Рууд – Сергей Стаховский – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

События матча

Сборная Норвегии победила Украину со счетом 3:1.

В 4-м матче норвежец Каспер Рууд с большим трудом победил Сергея Стаховского – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

ВИДЕО Sport.ua. Матчбол для Рууда на тай-брейке против Стаховского

19:15. Тай-брейк. Начинает Сергей. Дальше по две подачи. Счет Норвегия – Украина: 1:0, увы, мини-брейк сразу. Невероятный длинный розыгрыш выиграл Рууд. Вытащил мертвые мячи и обвел, 2:0. Срыв от Рууда, 2:1. Рано пошел к сетке, 3:1. Рууд пробил в сетку, 3:2. Эх, минимальный аут в хорошей ситуации, очень жаль, 4:2. Эйс, 5:2. Наши запели гимн. 5:3. Давай, Сергей! Эйс, 5:4. Ну, елки. Мощно пробивает Рууд, 6:4. Двойной матчбол для Норвегии. Все. 7:4 на тай-брейке.

19:13. Судьбу противостояния и даже матча будет решать 13-й гейм третьей партии. Максимальное напряжение.

19:12. Каспер обязан держать подачу. 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Гейм, Рууд. 6:6. И будет тай-брейк.

19:10. Стаховский очень выкладывается за сборную. Играем на кураже, молодец!

19:05. Сергей на подаче. 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. И мяч в ауте! Гейм для Сергея. 5:6. Тай-брейк обеспечен.

19:03. Подача Рууда: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм. 5:5. И снова равенство.

19:00. Стах взял гейм без лишних нервов: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм для Сергея, 4:5 в пользу Украины.

18:55. Рууд подает: 0:15, 0:30. Стах доставал трудные мячи, Рууд ошибся. 15:30. 30:30. 30:40 Брейкпоинт для Сергея! Казалось, норвежец уже все, но он невероятный мяч достал на задней и сделал обводку. Ровно. Хорошая подача, больше. И гейм. Рууд удержал трудный гейм. 4:4, ничья.

18:52. Слово за Стаховским: 15:0, 30:0, 40:0. Отличный прием Рууда, 40:15. Берет гейм Сергей. 3:4 в пользу Украины.

18:48. Норвегия подает. 15:0, 30:0, 40:0. Рууд сумел отлично среагировать на изменения траектории мяча после касания сетки. Яркий эпизод. 40:15. Гейм, 3:3. Ничья.

18:46. Сергей круто укоротил: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 2:3, Стаховский.

18:43. Норвежец не ошибается. 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, Рууд. 2:2.

18:40. Сергей на подаче. 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Каспер ошибся. Гей м. 1:2. Украина впереди.

18:35. Рууд легко берет свою подачу: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 1:1.

18:27. Стаховский выходит на подачу: 15:0, 30:0, 30:15. Эйс, 40:15, 40:30. Почему-то Сергей не сыграл с лета. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Напряженный стартовый гейм. Больше. Ровно. Больше. Есть! 0:1 в пользу Сергея.

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Рууда во втором сете матча против Стаховского

18:25. После неудачи в первом сете Каспер Рууд получше провел вторую партию против Стаховского и счет сравнял (4:6, 6:3).

18:24. Рууд подает на второй сет: 15:0, 30:0, 40:0. И завершает сет. 6:3 – второй сет в пользу норвежца.

18:21. Стаховскому надо держать свою подачу: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Гейм. 5:3 в пользу Норвегии.

18:20. Уже Сергей начинает нервничать. Обычно он выговаривает линейным, а тут – некому. Не с кем поспорить, но видно, что его начинает все бесить.

18:18. Каспер пока что шансов на обратный брейк не дает. 15:0, 30:0, 40:0. Гейм. 5:2, Рууд.

18:15. Сергей удержал свою подачу: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 4:2 в пользу норвежца.

18:12. Рууд забирает гейм на своей подаче. 15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30. 4:1, Каспер.

18:07. Стаховский выходит на подачу: 15:0, 15:15. 15:30, 30:30, 30:40 БП, Ровно. Больше. И гейм, 3:1.

18:03. Рууд уверенно закрепляет успех после брейка: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Рууд, 3:0.

17:59. Сергей Стаховский не удержал свою подачу. 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 БП. 2:0 в партии в пользу Рууда.

17:56. Вторая партия. 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Подает Рууд и берет первый гейм, 1:0.

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

17:51. Очень хорошие новости! Сергей Стаховский взял первый сет у 8-й ракетки мира Каспера Рууда – 6:4.

17:49. Стаховский подает на сет: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, сетбол! И есть первый сет! Стаховский - молодец!

ВИДЕО Sport.ua. Скрытый сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

17:44. Сразу подает Рууд: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40, БП у Сергея. Ровно. Еще один БП. И брейк, 4:5, в пользу Сергея!

17:40. Сергей подает: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм, 4:4. Ничья.

17:36. Рууд выходит подавать. 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм, 4:3.

17:30. Сергей на подаче. 15:0, 30:0. 30:15, 30:30. 40:30. Ровно. Меньше, БП, Ровно. Меньше, еще один БП. И увы, брейк. 3:3. Рууд сделал обратный брейк и сравнял счет.

17:26. Украинские болельщики в перерывах скандируют: «Сергей, Сергей!»

17:24. Каспера поддерживают свои. 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм, 2:3. Стаховский ведет с брейком.

17:20. Стаховский подает, Рууд нервничает. 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. И гейм, 1:3. Молодец, Сергей.

17:16. Рууд берет свою подачу: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 1:2.

17:12. Подает Сергей. 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. И гейм! 0:2 в пользу украинца.

17:08. Начало первой партии. На подаче Рууд. 0:15, 0:30, 0:40. Тройной БП для Стаховского. 15:40. И брейк! 0:1. Сергей начинает матч удачно!

17:00. Вскоре начнется матч 4. Каспер Рууд – Сергей Стаховский

16:45. ОФИЦИАЛЬНО. Именно Сергей Стаховский, который проводит сегодня прощальный день в сборной Украины, сыграет в 4-м матче против Каспера Рууда.

16:30. Перед 4-м матчем будет пауза примерно в 20-30 минут.

Видео Sport.ua. Норвегия – Украина, парный матч, еще один фрагмент с болельщиками

Видео Sport.ua. Норвегия – Украина, парный матч, болельщики на трибунах

Видео Sport.ua. Матчбол в парной встрече. Стаховский и Молчанов выиграли пару

16:28. Украина выиграла парный матч: Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6.

16:25. Украина подает на матч (парный): 15:0, 30:0. 40:0, 40:15. И есть! 3:6 сет, Матч Украина!

16:23. Норвегия пытается остаться в (парном) матче: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм, 3:5.

16:22. Украина на позитивной волне: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Гейм! 2:5, Украина!

16:19. На подаче Норвегия: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40. БП. И брейк делает Украина. 2:4, в пользу Украины!

16:15. Спокойно взяли гейм Молчанов и Стаховский: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм. 2:3, Украина.

16:12. Норвегия подает: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30. И гейм, 2:2.

16:08. Украина на подаче: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30, Ровно, Больше. И взяли гейм. 1:2, Украина ведет.

16:05. Норвегия ответила тем же: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм. 1:1.

16:01. Начало второй партии. Украина на подаче: 15:0, 30:0, 40:0. Взяли всухую. 0:1 в пользу Украины.

16:00. У нас есть инсайд. Если Украина выиграет пару, то в 4-м матче против Рууда будет играть Стаховский.

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол первой партии. Украина взяла первый сет в парном матче

15:58. Молчанов и Стаховский выиграли первый сет парного матча на тай-брейке: 7:6 (7:4). Это первый выигранный сет для Украины за два дня.

15:51. Тай-брейк. Начинает Норвегия, потом по две подачи у каждой стороны. 1:0, 2:0. Надо отыгрываться, 2:1, 2:2, 2:3. Две подачи Дурасовича выиграли украинцы, Денис хорошо сыграл. 2:4, 2:5, 3:5, 4:5, 4:6, 4:7. Есть первый сет для Украины!

15:50. В первом сете будет тай-брейк!

15:49. Обязательно надо взять свою подачу Украине: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм, 6:6.

15:47. Норвегия берет подачу всухую: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 6:5, Норвегия.

15:45. Украине надо брать свою подачу: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм, 5:5.

15:42. Норвегия берет еще один гейм: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Эйс Дурасовича. Норвегия, 5:4.

15:39. Подача Украины: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, два брейк-поинта. Двойная ошибка Стаховского. И 4:4, увы.

15:36. Напомним, для Сергея Стаховского сегодня прощальный день в сборной Украины

15:32. Подача от Норвегии: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Денис отлично закрыл линию. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Больше. Гейм для Норвегии. 3:4.

15:29. Уверенный гейм от украинцев: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 2:4 в пользу Украины.

15:25. Украинцы нашли слабое место – Дурасович у сетки. Болельщики ему кричали: Go, Dura!

15:20. Норвежцы, Рууд: 15:0, 15:15, 30:15. 30:30, 40:30, Ровно. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. Еще один брейк-поинт у украинцев. И есть брейк. Молодцы! 2:3, ведет Украина!

15:17. Подает Украина: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30, Гейм. 2:2.

15:13. Дурасович подает: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 2:1.

15:10. Всухую берет гейм и Украина: 15:0, 30:0, 40:0. 1:1.

15:09. Первыми подают норвежцы: 15:0, 30:0, 40:0. Нет приема. Гейм, 1:0.

15:05. Виктор Дурасович/ Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский

15:05. Идет разминка к парной игре.

27 ноября. 15:00. Скоро начнется парная встреча.

27 ноября матчи начнутся в 15:00. Сначала пройдет парная встреча, а затем две одиночки.

Каспер Рууд уверенно победил Виталия Сачко (6:3, 6:2), и Норвегия ведет после первого дня со счетом 2:0.

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Рууд – Сачко, матчбол

21:49. Рууд подает на матч. 15:0, 30:0, 40:0. Тройной матчбол. 40:15. Отыграл 4-й матчбол Виталий. Но все. Гейм, сет и матч Норвегия, 6:2.

21:45. Подает Сачко: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40. Двойной матчбол. 30:40. Сачко борется. Ровно. Меньше, матчбол 3-й. И его отыграл Сачко. Ровно. Больше. И взял гейм Сачко, молодец. 5:2, Норвегия.

21:44. Дал интервью Виктор Дурасович, победитель первого матча.

21:43. Фотогалерея: Виталий Сачко.

21:30. Рууд подает: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. И забрал сет. Норвегия, 5:1. Шансов мало.

21:37. Кажется, Каспер Рууд хочет вызвать на корт физио. Что-то с пальцем. Видимо, небольшая проблема.

21:36. Сачко немного подсел: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. И брейк. Норвегия, 4:1.

21:34. Напомним, Каспер Рууд вышел из группы в Итоговом турнире ATP и дошел до 1/2 финала. Игрок из топ-10.

21:32. Рууд удержал свою подачу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм. Норвегия, 3:1.

21:28. Виталий Сачко продолжает борьбу: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм для украинца. 2:1. Норвегия.

21:26. Тем временем, Илья Марченко дал пресс-конференцию, где рассказал о причинах поражения:

21:25. «Ми приїхали, щоб перемогти», – слышно с трибун.

21:24. Очень похожий сценарий на развитие первого матча, где проиграл Марченко. Тот же счет.

21:23. Каспер Рууд набрал крейсерский ход: 15:0, 30:0, 40:0, Гейм. 2:0 в пользу норвежца.

21:20. Второй сет начинается подачей Сачко: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, Брейк. 1:0, Норвегия.

21:17. Норвежец Каспер Рууд выиграл первый сет у Виталия Сачко. Украинец не реализовал три брейк-поинта в последнем гейма.

21:14. Украинцу надо отыгрываться. Подача Рууда: 0:15, 0:30, 0:40. Три брейк-поинта! 15:40, 30:40. Ровно. Отыграно три БП. Больше. И сет, 6:3. Подача спасла норвежца.

21:08. Подача Сачко: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. И снова брейк. Норвегия, 5:3.

21:03. Рууд подает в 7-м гейме. 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк! Молодец, Виталий. 4:3.

20:55. Дебютант Кубка Дэвиса Виталий Сачко вышел подавать. 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И увы, Рууд делает брейк. Норвегия, 4:2.

20:53. Пока что идет равная борьба. Норвегия подает:15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Удержал Рууд подачу, 3:2.

20:49. Сачко в работе: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Гейм. Ничья, 2:2. Пока без брейков.

20:44. На подаче Рууда борьба: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, Больше. Норвегия, 2:1.

20:40. Сачко подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 1:1.

20:35. Матч начался с подачи Рууда: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. 1:0, Рууд взял свою подачу.

20:31. Игроки провели разминку.

20:30. Второй матч: Каспер Рууд – Виталий Сачко

Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Дурасович - Марченко, матчбол

20:03. Подача Норвегии на матч: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Два матчбола. 40:30. И матч, сухой сет, 6:0.

20:00. Марченко на подаче: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Скрытые матчболы даже. И гейм, 5:0. Что за дела?

19:58. У Дурасовича уже несколько раз невероятные линии проходили, это его день. Норвежец как на крыльях.

19:57. Виктор Дурасович уверен в себе: 15:0, 30:0, 40:0. И эйс. Норвегия 4:0. Без шансов.

19:55. Пока все очень печально. Сачко уже пошел готовиться к своему матчу.

ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина

19:52. Подача Марченко: 0:15. 0:30, удар в сетку. Тяжелая ситуация. 0:40. Кошмар, три БП. Продул подачу под ноль. Норвегия, 3:0.

19:50. На подаче Дурасович: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. И гейм. Норвегия, 2:0.

19:47. Наши болельщики кричат «Украина – вперед», а норвежцы вместо «вперед» подкрикивают «Норвей». Очень прикольно выходит.

19:45. Второй сет. На подаче Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, Илье не повезло. 30:30, 30:40. БП. И брейк. Плохой старт второго сета. Норвегия, 1:0.

ВИДЕО Sport.ua. Дурасович - Марченко, реакция трибун на выигрыш Норвегией 1-го сета

19:42. Первый сет матча между Дурасовичем и Марченко завершился в пользу норвежца, 6:3.

19:38. Теперь Илье нужен брейк. Подача Норвегии: 15:0, 15:15. 15:30, двойная ошибка. 15:40, два брейк-поинта. 30:40. Ровно, увы, отыграны два БП. Больше. Сетбол. И сет, 6:3 в пользу Норвегии.

19:36. Марченко нужно брать свою подачу. 15:0, 30:0. 40:0, первый эйс! Гейм. 5:3.

ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина

19:33. Дурасович не дает шансов: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 5:2 для Норвегии.

19:31. Илья на подаче: 15:0, 30:0, 40:0. И взял бістро гейм под ноль. Норвегия впереди, 4:2.

19:28. Пока что Дурасович выглядит на корте получше.

19:26. Дурасович на подаче: 15:0, 30:0, 40:0, мощная первая подача. Легкий гейм для Норвегии, 4:1.

19:22. Подает Марченко: 15:0, 15:15, 15:30, атакует Дурасович с приема. 15:40, досадная ошибка. Илья очень нервничает. Два брейк-поинта. 30:40. Ровно! Больше. Ура, первый гейм взят Украиной! Норвегия, 3:1.

19:19. Илья, пора собраться и начать входить в матч.

19:15. На подаче Дурасович: 15:0. Илья в аут. 30:0. 30:15. 40:15, мощная первая подача. И гейм Норвегии, 3:0.

19:12. Подает Марченко. 15:0. Первая что-то не проходит. 15:15. Нервничает Илья. 15:30. 15:40. Двойной брейк-поинт. Увы, двойная ошибка. Норвегия ведет 2:0.

19:10. Первый гейм. Подает норвежец. 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Дурасович взял подачу. 1:0.

19:09. Начало матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко

19:07. Когда украинский гимн играл, то норвежцы потупили секунд 10, а потом все встали.

19:06. Фотографии с церемонии перед матчем.

19:05. На кортах есть одна трибуна. Около 200 зрителей. Украинских болельщиков – человек 15.

19:04. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.

19:02. Теннисисты проводят разминку.

19:01. Первый матч: Виктор Дурасович – Илья Марченко

26 ноября. 19:00. Начало матча

Путь к матчу

В марте 2021 года украинцы в плей-офф переиграли команду Израиля (3:2), а норвежцы – соперников из Барбадоса (4:0).

Обе сборные попали в четверку победителей с самым низким рейтингом, поэтому сражаются за одну из двух оставшихся путевок в квалификацию к финалу Кубка Дэвиса 2022. Команды Румынии и Перу разыгрывают вторую путевку.

Состав сборной Украины:

Илья Марченко (163 / 880)

Сергей Стаховский (216 / 142)

Виталий Сачко (237 / 183)

Алексей Крутых (382 / 441)

Денис Молчанов (– / 93)

Капитан – Андрей Медведев

Состав сборной Норвегии:

Каспер Рууд (8 / 177)

Виктор Дурасович (340 / 438)

Лукас Хеллюм Лиллееген (1290 / 1506)

Андреа Петрович (1835 / 2246)

Герман Хойераал (– / 2472)

Капитан – Андерс Хасет

Указаны одиночный и парный рейтинги.

Прямая телетрансляция – на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на платформе Суспільне.

Расписание матчей

26 ноября, 19:00

Матч 1: Дурасович – Марченко

Матч 2: Рууд – Сачко

27 ноября, 15:00