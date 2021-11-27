Украина выиграла парный матч у Норвегии. Нужно брать еще две игры

Сергей Стаховский и Денис Молчанов одолели Виктора Дурасовича и Каспера Рууда

  • 27.11.2021 16:32
  • 1056 просмотров
  • 1 комментарий
Украина выиграла парный матч у Норвегии. Нужно брать еще две игры
© Sport.ua

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

Во второй день Сергей Стаховский и Денис Молчанов отлично провели парную встречу. Украина выиграла парный матч у Норвегии, и теперь сине-желтым нужно брать еще две одиночных игры.

Напомним, Сергей Стаховский проводит сегодня прощальный день в сборной Украины. Именно он сыграет в 4-м матче против Каспера Рууда.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 2:1

День 1, 26.11.2021

  • 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
  • 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

День 2, 27.11.2021

  • 15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6.

Фотогалерея Sport.ua. Украина выиграла парный матч у Норвегии.

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол первой партии. Украина взяла первый сет за два дня

 

Видео Sport.ua. Матчбол в парной встрече. Стаховский и Молчанов выиграли пару

 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Василь Гаранджа
    Василь Гаранджа, 27.11.2021 16:39
    +3
    Молодці.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности