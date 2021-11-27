Украина выиграла парный матч у Норвегии. Нужно брать еще две игры

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Во второй день Сергей Стаховский и Денис Молчанов отлично провели парную встречу. Украина выиграла парный матч у Норвегии, и теперь сине-желтым нужно брать еще две одиночных игры.
Напомним, Сергей Стаховский проводит сегодня прощальный день в сборной Украины. Именно он сыграет в 4-м матче против Каспера Рууда.
Кубок Дэвиса 2021
Норвегия – Украина – 2:1
День 1, 26.11.2021
- 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
- 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2
День 2, 27.11.2021
- 15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6.
Фотогалерея Sport.ua. Украина выиграла парный матч у Норвегии.
ВИДЕО Sport.ua. Сетбол первой партии. Украина взяла первый сет за два дня
Видео Sport.ua. Матчбол в парной встрече. Стаховский и Молчанов выиграли пару
Источник — Sport.ua
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