Украина выиграла парный матч у Норвегии. Нужно брать еще две игры

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

Во второй день Сергей Стаховский и Денис Молчанов отлично провели парную встречу. Украина выиграла парный матч у Норвегии, и теперь сине-желтым нужно брать еще две одиночных игры.

Напомним, Сергей Стаховский проводит сегодня прощальный день в сборной Украины. Именно он сыграет в 4-м матче против Каспера Рууда.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 2:1

День 1, 26.11.2021

19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

– Илья Марченко – 6:3, 6:0 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

День 2, 27.11.2021

15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6.

Фотогалерея Sport.ua. Украина выиграла парный матч у Норвегии.

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол первой партии. Украина взяла первый сет за два дня

Видео Sport.ua. Матчбол в парной встрече. Стаховский и Молчанов выиграли пару