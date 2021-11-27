СТАХОВСКИЙ: «Сегодня будет мой последний день в сборной Украины»

Многолетний лидер сборной Украины Сергей Стаховский заявил, что после матча 27 ноября против сборной Норвегии завершит карьеру в национальной команде.

«Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года я имел честь защищать сине-желтый флаг. Провел 77 матчей.

Для меня это было, есть и всегда будет самой высокой наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я получал от побед – феерические! Поражения – били бессонными ночами и отчаянием. Очень рад, что в этот день рядом со мной моя возлюбленная, последние 10 лет поддерживавшая меня, ждала дома и воспитывала наших троих детей. Спасибо.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений. Но я их благодарю больше всего, за то, что дали шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали из меня человека, который осуществил и продолжает осуществлять свои мечты.

Очень благодарен всем-всем-болельщикам, которые меня, нашу команду поддерживали и поддерживают, ведь без вас это все не имело бы никакого смысла. Спасибо всем! С Украиной в сердце!»