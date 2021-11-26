МАРЧЕНКО: «Не справился с напряжением, матч прошел под диктовку соперника»

Украинский теннисист – о поражении от Виктора Дурасовича на Кубке Дэвиса

  • 26.11.2021 21:23
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МАРЧЕНКО: «Не справился с напряжением, матч прошел под диктовку соперника»
© Sport.ua. Илья Марченко

Первый номер сборной Украины Илья Марченко прокомментировал поражение в матче против норвежца Виктора Дурасовича в рамках противостояния Кубка Дэвиса.

- Было очень тяжелое начало матча, вы очень нервничали. С чем это связано?
- Большая ответственность. Я должен признаться, что не справился с напряжением, весь матч прошел под его диктовку, у меня ничего не получалось. Единственный момент, когда я мог зацепиться за этот матч – при счете 5:3 (15:40).

В целом, я не успевал по скорости, у меня не получилось сбивать ритм. Случились две вещи: я сыграл ниже своего уровня, а он провел хороший матч. Поэтому такой счет, а во втором сете я развалился. Где-то пытался что-то поменять, но в итоге ничего не вышло.

- Виктор часто цеплял сегодня линии. Это давило психологически?
- Да, он всегда очень рискует. Этими мячами очень часто залетает. Он отыграл очень чисто, очень хорошо, а я ошибался и весь матч провел не в своей тарелке. Это теннис, такие ситуации случаются. Но у меня очень редко бывает такое, что я совсем не мог побороться. Очень жаль, что это случилось именно сегодня. Посмотрим, как пойдет дальше, но ясно, что нам будет очень тяжело после такого начала.

- Во второй половине сета казалось, что вы возвращаетесь в игру. Или это Дурасович сдал в тот период?
- Это постоянная борьба. Он чуть-чуть занервничал, подал двойную, где-то ошибся. Я, в свою очередь, где-то пытался цепляться. Я всегда пытаюсь найти варианты, даже когда ничего не получается. Если бы получилось его брейкануть на 5:3, возможно, это бы психологически помогло мне и поддавило его, а мой опыт бы помог изменить ход поединка. Но этого не случилось, он удачно подал и там все закончилось.

Владимир КЛЕПАЧ из Осло

Источник — Sport.ua

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