Марченко проиграл Дурасовичу. Украина уступила в первой игре с Норвегией

Лидер украинской сборной ничего не смог сделать с соперником

  • 26.11.2021 20:08
  • 1218 просмотров
  • 14 комментариев
Марченко проиграл Дурасовичу. Украина уступила в первой игре с Норвегией
© Sport.ua

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.

Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Илью Марченко в двух сетах, причем второй – с сухим счетом.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 1:0

День 1, 26.11.2021

  • Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

Во втором матче сыграют Каспер Рууд и Виталий Сачко.

Фотогалерея матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко

ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина

 

ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина

 

ВИДЕО Sport.ua. Дурасович  Марченко, реакция трибун на выигрыш Норвегией 1-го сета

 

ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Дурасович  Марченко, матчбол

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.11.2021 20:11
    +6
    Ось ми і програли матч у першій же грі. Тепер нашим віковим хлопцям можна спокійно йти на пенсію.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 20:18 (изменен)
    +5
    Было тупо ставить Марченко после того как на Челленджеры, проиграл 6-2, 6-1 мало известному британцу, быстро закончился для наших КД, но и фиг с ним, есть надежда на Сачко, Крутых и Кравченко может получится держать такой же уровень как у Ильи и Сергея!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 26.11.2021 20:49
    +3
    За Державу обидно!
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 26.11.2021 20:21
    +3
    Дальше можно не играть в лучшем случае проиграем 2-3.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.11.2021 20:56
    +2
    Який він лідер збірної? Лідери не поступаються так безславно. Не можеш грати, то не ганьбися проти 360-го і не нервуй вболівальників.
    Ссылка
    brutal2015
    brutal2015, 26.11.2021 20:34
    +2
    То что Марченко лузер известно давно. Сегодня он ещё раз доказал это всей Украине. Матч с Норвегией закончился для Украины едва начавшись.
    Ссылка
    MarinPekar
    MarinPekar, 26.11.2021 20:45
    +1
    Spectra, 26.11.2021 20:18
    Было тупо ставить Марченко после того как на Челленджеры, проиграл 6-2, 6-1 мало известному британцу, быстро закончился для наших КД, но и фиг с ним, есть надежда на Сачко, Крутых и Кравченко может получится держать такой же уровень как у Ильи и Сергея!
    Який рівень тримати? 163 ракетка світу, може не треба?
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 26.11.2021 20:36
    +1
    дурасович це 360 номер,марченко 163,далі зрозуміло все рууд 8,а сачко 237,нічого не світе,можно іхати ім додому!
    Ссылка
    brutal2015
    brutal2015, 26.11.2021 20:28
    +1
    Spectra, 26.11.2021 20:18
    Было тупо ставить Марченко после того как на Челленджеры, проиграл 6-2, 6-1 мало известному британцу, быстро закончился для наших КД, но и фиг с ним, есть надежда на Сачко, Крутых и Кравченко может получится держать такой же уровень как у Ильи и Сергея!
    Если им лишь грозит такой же уровень как у Ильи и Сергея..... Ребятам остаётся только глубоко посочувствовать)))
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 26.11.2021 20:58
    0
    Как и футболе и баскетболе. И прочее и прочее...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 26.11.2021 20:57
    0
    Віталій Ткачук, 26.11.2021 20:56
    Який він лідер збірної? Лідери не поступаються так безславно. Не можеш грати, то не ганьбися проти 360-го і не нервуй вболівальників.
    И кто из них дура?
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 26.11.2021 20:28
    0
    ось відразу план нашіх і провалівся,на відміну від Марченко, Дуросович добре підготовувався...
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 26.11.2021 20:52
    -1
    Марченка интересует только бабло, а здесь его нет.
    Ссылка
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 26.11.2021 20:24
    -2
    Марченко готується тільки під Чайник КремБля.
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