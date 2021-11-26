Марченко проиграл Дурасовичу. Украина уступила в первой игре с Норвегией

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины.
Команды играют на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Норвегия выиграла первый матч. Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Илью Марченко в двух сетах, причем второй – с сухим счетом.
Кубок Дэвиса 2021
Норвегия – Украина – 1:0
День 1, 26.11.2021
- Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
Во втором матче сыграют Каспер Рууд и Виталий Сачко.
Фотогалерея матча: Виктор Дурасович – Илья Марченко
ВИДЕО Sport.ua. Как болеют трибуны на матче Норвегия – Украина
ВИДЕО Sport.ua. Еще один фрагмент: болельщики на матче Норвегия – Украина
ВИДЕО Sport.ua. Дурасович – Марченко, реакция трибун на выигрыш Норвегией 1-го сета
ВИДЕО Sport.ua. Норвегия – Украина, Дурасович – Марченко, матчбол
Источник — Sport.ua
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