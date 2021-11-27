Стаховский дал последний бой! Украина проиграла Норвегии матч Кубка Дэвиса

26–27 ноября прошел стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины. Команды играли на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.

При командном счете 1:2 украинец Сергей Стаховский в 4-м поединке дал большой бой 8-й ракетке мира Касперу Рууду, однако уступил на тай-брейке 3-й партии.

В результате Украина проиграла Норвегии матч Кубка Дэвиса со счетом 1:3.

Многолетний лидер команды Сергей Стаховский принял решение завершить карьеру в сборной.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 3:1

День 1, 26.11.2021

19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

– Илья Марченко – 6:3, 6:0 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

День 2, 27.11.2021

15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6

Виктор Дурасович / Каспер Рууд – – 6:7 (4:7), 3:6 17:00. Матч 4. Каспер Рууд – Сергей Стаховский – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Фотогалерея Sport.ua. Стаховский дал последний бой! Украина проиграла Норвегии

ВИДЕО Sport.ua. Скрытый сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Рууда во втором сете матча против Стаховского

ВИДЕО Sport.ua. Матчбол для Рууда на тай-брейке против Стаховского