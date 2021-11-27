Стаховский дал последний бой! Украина проиграла Норвегии матч Кубка Дэвиса

Многолетний лидер команды принял решение завершить карьеру в сборной

  • 27.11.2021 19:25
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  • 4 комментария
Стаховский дал последний бой! Украина проиграла Норвегии матч Кубка Дэвиса
© Sport.ua. Сергей Стаховский

26–27 ноября прошел стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины. Команды играли на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии. 

При командном счете 1:2 украинец Сергей Стаховский в 4-м поединке дал большой бой 8-й ракетке мира Касперу Рууду, однако уступил на тай-брейке 3-й партии.

  • В результате Украина проиграла Норвегии матч Кубка Дэвиса со счетом 1:3.

Многолетний лидер команды Сергей Стаховский принял решение завершить карьеру в сборной.

Кубок Дэвиса 2021

Норвегия – Украина – 3:1

День 1, 26.11.2021

  • 19:00. Матч 1. Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
  • 20:30. Матч 2. Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

День 2, 27.11.2021

  • 15:00. Матч 3. Виктор Дурасович / Каспер Рууд – Денис Молчанов / Сергей Стаховский – 6:7 (4:7), 3:6
  • 17:00. Матч 4. Каспер Рууд – Сергей Стаховский – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Фотогалерея Sport.ua. Стаховский дал последний бой! Украина проиграла Норвегии 

ВИДЕО Sport.ua. Скрытый сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

 

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Стаховского в первом сете матча против Рууда

 

ВИДЕО Sport.ua. Сетбол для Рууда во втором сете матча против Стаховского

 

ВИДЕО Sport.ua. Матчбол для Рууда на тай-брейке против Стаховского

 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.11.2021 19:31
    +12
    Стаховский -молодец!!!
    Выложился без остатка.
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    Spectra
    Spectra, 27.11.2021 19:36 (изменен)
    +11
    В любом случае молодец! Из головы наверное надолго не вылетит брейк поинт при счетё 4-3, это был шанс на миллион розыграш где имел преимущество, но слишком мягко сыграл, что Рууд еще обвёл. Спасибо Стаховскому за все годы выступления в сборной, он сегодня боролся за продолжение выступления за сборную, но немного повезло! Жизнь продолжается в будущем надеюсь на Кравченко, Крутыха и Сачко, может у них получится хотя бы бороться за элиту!
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    Василь Гаранджа
    Василь Гаранджа, 27.11.2021 19:33
    +9
    Гідно боровся. Молодець. На жаль, трохи не вистачило. Тай-брейк - лотерея. Шкода, що другий сет погано розпочав, далі вже не зміг взяти брейк.
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    maksimisgreat
    maksimisgreat, 27.11.2021 19:58
    +5
    Стаху респект. Рубился отлично. Сильно удивил. Жалко, что в последний раз.
    Конечно надо было ставить его на вчерашнюю игру с Дурасовичем.
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