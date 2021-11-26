Виктор ДУРАСОВИЧ: «Ожидал непростого матча против Марченко»

Второй номер сборной Норвегии Виктор Дурасович прокомментировал победу над Ильей Марченко в матче Кубка Дэвиса:
- Вы очень хорошо сыграли сегодня, но когда подавали на сет, имели проблемы. Как удалось собраться в этот момент?
- В последние несколько месяцев я чувствую себя более уверенно, выигрываю больше матчей, чем обычно. Именно это и дало мне ощущение, что я могу взять под свой контроль эту ситуацию. Мне удалось хорошо подать, такие моменты часто решают судьбу всего поединка.
- Ожидали ли вы, что выиграете в двух сетах?
- Я не думал о счете, но ожидал непростого матча, полного борьбы. Я не являюсь близким другом Ильи Марченко, но немного знаю его, потому что мы вместе тренировались немного. Знаю его, как очень хорошего в прошлом теннисиста, который все еще может играть на высоком уровне.
Владимир КЛЕПАЧ из Осло
Источник — Sport.ua
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