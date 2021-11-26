«Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия». Петраков оценил жеребьевку

Наставник доволен тем, каким получился жребий

  • 26.11.2021 18:44
  • 14119 просмотров
  • 32 комментария
«Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия». Петраков оценил жеребьевку
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Шотландии.

«Хорошая жеребьевка, попалась Шотландия и не было Португалии и Италии. Сидел и молил Бога, чтобы они не попались».

«Откровенно говоря, хотел этих соперников. Интересно будет сыграть. Начинаем изучать Шотландию. Играем на выезде, а если бы дома хотя бы раз, то вообще была бы фантастика», - сказал Петраков.

Если Украина пройдет Шотландию, то далее может попасть на Уэльс или Австрию.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта 2022 года.

Источник — Sportarena

(152 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 26.11.2021 18:54
    +6
    Думав Блохін везучий,а виявилось і Петраков "фартовий"...
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    - * -
    - * -, 26.11.2021 19:13
    +4
    Бог наказал Италию и Португалию возможной очной ставкой за их провалы на финише.
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    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 26.11.2021 18:55
    +4
    Ни пуха ни пера Петракову и сборной Украины
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    otheret
    online
    otheret, 26.11.2021 18:54
    +4
    вважаю,що вiдверто пощастило! буде прикро незкористуватись таким шансом!
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    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 26.11.2021 18:53
    +4
    Ну все, тепер ніякі відмазки не проканають.
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 26.11.2021 18:48
    +4
    Всё для нас, теперь дело за командой и тренерским штабом. Верим в сборную!
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    BUCH
    BUCH, 26.11.2021 19:04
    +3
    Шаран був правий!!!))) Петраков фартовий!!!))
    Це наш шанс!!!
    Якщо не ця група, то тоді нам нічого робити на чемпіонаті світу!!!
    Вірю в наших, тим паче, що на весні, крім збірної, нам вже нема за кого боліти!!!!
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    Kapitan
    online
    Kapitan, 26.11.2021 18:56
    +3
    А шотландцы смотрят и думают: ну ну, радуйтесь)
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.11.2021 18:55
    +3
    Только побед вам Александр Петраков и нашим парням. Не упустите такой шанс поехать на ЧМ
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    vovakotik
    vovakotik, 26.11.2021 19:32
    +2
    Думаю у нас все вийде!
    Все буду Україна!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 26.11.2021 19:26
    +1
    Шотландія сми : нам дико повезло....
    Ссылка
    alex13
    alex13, 26.11.2021 19:21
    +1
    otheret, 26.11.2021 18:54
    вважаю,що вiдверто пощастило! буде прикро незкористуватись таким шансом!
    Тільки не "З", а "С"!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 26.11.2021 19:20 (изменен)
    +1
    Доктор округа "гандона" потирает ручки...
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    Усіков
    online
    Усіков, 26.11.2021 19:20
    +1
    Португалію ми вже перемагали, так шо і Шотландію повинні вигравати, аби тільки реалізація моментів не підвела.
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    _М₳✘_
    _М₳✘_, 26.11.2021 19:19
    +1
    Фарт был на нашей стороне в последнем туре сегооня на жребии ,теперь ещё немножко фарта хорошая игра и результат и мы на ЧМ
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    DIiMax2
    online
    DIiMax2, 26.11.2021 19:16
    +1
    Kapitan, 26.11.2021 18:56
    А шотландцы смотрят и думают: ну ну, радуйтесь)
    Ну слабкіші за шотланців тільки македонці треба бути добре організованими і слідкувати за стандартами і все буде пучком
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 26.11.2021 19:11
    +1
    Liverpool, 26.11.2021 19:09
    А я зрозумів, ми грати як не вміли, так і не вміємо, але є фарт і від нього ми залежимо...
    Футбол це гра, як і всі інші, іноді фарт потрібен...
    Ссылка
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 26.11.2021 19:08
    +1
    Успіхів команді Петракова.
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 26.11.2021 19:09
    0
    Liverpool, 26.11.2021 19:07
    А с группою із Казахів, Фіннів, та Боснійців нам не фартануло? І що маємо? Новий фарт?
    І не "с", а "з" і не треба провокацій!!
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 26.11.2021 19:08
    0
    Liverpool, 26.11.2021 19:07
    А с группою із Казахів, Фіннів, та Боснійців нам не фартануло? І що маємо? Новий фарт?
    Це вже традиція, ми не шукаємо легких шляхів...
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