«Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия». Петраков оценил жеребьевку

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Шотландии.

«Хорошая жеребьевка, попалась Шотландия и не было Португалии и Италии. Сидел и молил Бога, чтобы они не попались».

«Откровенно говоря, хотел этих соперников. Интересно будет сыграть. Начинаем изучать Шотландию. Играем на выезде, а если бы дома хотя бы раз, то вообще была бы фантастика», - сказал Петраков.

Если Украина пройдет Шотландию, то далее может попасть на Уэльс или Австрию.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта 2022 года.