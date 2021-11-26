«Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия». Петраков оценил жеребьевку

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Шотландии.
«Хорошая жеребьевка, попалась Шотландия и не было Португалии и Италии. Сидел и молил Бога, чтобы они не попались».
«Откровенно говоря, хотел этих соперников. Интересно будет сыграть. Начинаем изучать Шотландию. Играем на выезде, а если бы дома хотя бы раз, то вообще была бы фантастика», - сказал Петраков.
Если Украина пройдет Шотландию, то далее может попасть на Уэльс или Австрию.
Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта 2022 года.
Источник — Sportarena
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Це наш шанс!!!
Якщо не ця група, то тоді нам нічого робити на чемпіонаті світу!!!
Вірю в наших, тим паче, що на весні, крім збірної, нам вже нема за кого боліти!!!!
Все буду Україна!
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