Леонид БУРЯК: «Хочешь научиться играть в футбол – смотри игру Левандовски»

Бывший полузащитник «Динамо» поделился мнением о выступлении наших грандов в Лиге чемпионов

  • 26.11.2021 01:16
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Леонид БУРЯК: «Хочешь научиться играть в футбол – смотри игру Левандовски»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о матче Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария» (1:2), вспомнил былые битвы между киевской и мюнхенской командами, а также ответил на другие вопросы.

— Леонид Иосифович, как прокомментируете результат матча «Динамо» - «Бавария» (1:2)?
— Конечно, по сравнению с прошлыми годами шаг вперед сделан. Киевская команда достаточно сбалансирована. Есть проблемы, с которыми надо разбираться. Нужна точечная селекция. Нужно усилить линию полузащиты, линию форвардов, в первую очередь. Не могу сказать, что в игре с «Баварией» первый тайм был плохим. И не могу сказать, что первый тайм был хуже, чем второй. Киевляне имели преимущество в начале матча, имели моменты. Второй тайм достаточно хороший был. Но результата нет. А проиграли мы самой сбалансированной и самой подготовленной команде среди всех участников Лиги чемпионов. Я думаю, что «Бавария» будет фаворитом на завоевание главного евротрофея трофея в этом сезоне. 

— Вы заметили, что «Баварии» чего-то не хватало в игре ввиду того, что мюнхенцы прилетели в Киев без семи футболистов?
— Я не скажу, что «Бавария» была ослабленная. Тот состав, который вышел – это достаточно сильный и хороший состав. Единственное, отсутствовал Киммих, который является игроком основы, и он постоянно играет. Когда был счет 0:0, «Бавария» была очень мотивирована, и она очень хотела побыстрее забить динамовцам. Но после двух забитых мячей картина на поле изменилась. Не зря пишут, что 2:0 – это опасный счет. Во втором тайме «Бавария» уже была не сконцентрирована. А «Динамо» прибавило и в принципе весь матч киевляне играли достаточно агрессивно. Но результата нет. И есть одна проблема у киевлян. У «Динамо» есть много футболистов, которые обладают очень хорошим, поставленным ударом, но они практически этим оружием не пользуются.

— Это вы о Цыганкове и Шапаренко?
— Да любой из полузащитников киевской команды обладает хорошим, поставленным ударом. Сидорчук, Шапаренко, Цыганков. Этого достаточно для того, чтобы забивать. Но в первом тайме у «Динамо» были считанные удары в створ ворот. То же самое во второй половине встречи.

— Как оцените судейство этого поединка?
— Я не знаю, как сложилась бы игра, если бы арбитр указал на одиннадцатиметровый. Мы понимаем, что есть магия великих клубов. На судей она имеет влияние. Я говорю о пенальти, который судья не поставил в ворота «Баварии» после фола на Буяльском. Я уверен, что, если бы такой эпизод был у киевских ворот, то рефери указал бы на одиннадцатиметровый.

— Как вам гол через себя в исполнении Роберта Левандовски на «Олимпийском»?
— Таких футболистов сейчас 4-5. Это Роналду, Месси, Левандовски, Бензема. Роберт заслуживает уважение, потому что он забил такой прекрасный мяч в Лиге чемпионов. И поляк каждый год забивает много мячей в Лиге чемпионов и в Бундеслиге. А Бундеслига – это одна из самых сложных лиг в Европе, в которой очень сложно играть и сложно забивать. Да, в «Баварии» его обслуживают очень профессиональные и очень талантливые футболисты. В «Баварии» играют Мюллер и другие сильные футболисты. Заслуги «Баварии» — это сочетание Мюллера и компании с талантом Левандовски. Роберт забил в Киеве феноменальный гол. Он идеально сложился во время удара. Это нужно показывать в ДЮСШ. Нужно показывать, как человек забил мяч и как он это исполнил. Это может быть показательный урок для ребят. Если ты хочешь научиться играть в футбол, нужно смотреть на игру Левандовски. У него сочетаются рационализм, мастерство и гибкость. И это касается многих игроков «Баварии», которые достигают результата. Это то, что можно детям показывать.

— Этот гол еще одна заявка на «Золотой мяч» от Левандовски?
— Каждый год мы об этом говорим. Но Месси и Левандовски – это два разных футболиста. Я не представляю игру Левандовски в середине поля. А Месси играет в середине поля, он плеймейкер. Есть 4-5 футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч». Но Роберт это один из тех игроков, который, завоевав эту награду, не получит критику в свой адрес. Думаю, никто не будет возражать, все будут «за». Левандовски достоин этого.

***

— Вы в составе «Динамо» побеждали «Баварию» в 70-х. Можете сравнить ту и эту киевские команды?
— Сложно сравнивать то и это время. То и это «Динамо» — это разные команды. Мне посчастливилось сыграть с этими людьми, с легендами, гениальными футболистами, гениальными людьми, которые оставили след в советском и европейском футболе. Достаточно много звезд играло тогда. Сейчас мы хотим, чтобы нынешнее «Динамо» как-то самоутвердилось. Мы хотим увидеть еще какой-то европейский трофей в динамовской семье.

— А вы общаетесь с легендами «Баварии» Беккенбауэром, Руммениге и так далее?
— Месяц назад я был в Германии, когда «Динамо» играло с «Баварией». Я общался с Хенессом.  Мы разговаривали с ним на тему футбола. Он сказал, что сейчас у «Баварии» очень звездная команда. Но также Хенесс добавил, что он не может сравнить нынешнюю «Баварию», с мюнхенской командой 1975-го года. За ту команду играли 7-8 футболистов, которые стали чемпионами мира. Беккенбауэр, Шварценбек, Майер, Мюллер, Руммениге. У них в то время была очень хорошая команда. Но каждая команда имеет своих фанатов и свою нишу. И та, и эта «Баварии» звездные, обе выиграли самый престижный еврокубок. Можно преподать детский урок и показать, как в «Баварии» выстраивается менеджмент, как команда играет, как она рационально играет. А Хенесс в том году сказал, что еще не родился тот футболист, которого «Бавария» купит за сто миллионов. По этому поводу у них есть своя позиция, свои ценности. Мне импонирует отношение мюнхенцев к современному футболу.

— Когда вы «Баварию» обыгрывали в 70-х, шансы были 50 на 50 перед матчами?
— «Бавария» это была «Бавария». И у нас команда сильная была. Тогда, если «Динамо» одну ничью в год играло, это трагедия была. Мы действительно в 70-х «Баварию» несколько раз обыграли. У нас по сравнению с другими командами был положительный результат в поединках с «Баварией».

— Тогда в европейском футболе доминировали «Бавария», «Аякс» и «Динамо»…
— Да, действительно, также «Аякс» был сильный. Также в Англии были достаточно сильные команды, в частности «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сильных команд очень много было. Также в то время были сильными «Барселона» с Симонсеном и Кранклем, «Реал» с Сантильяной, Пинси, Амансио и Васкесом. Там тоже было достаточно много звезд. В 80-х в европейском и мировом футболе появился Марадона. Так что те команды, которые я перечислил, всегда были в роли грандов.

— Вы один из тех украинских футболистов, кому удалось забить «Баварии». Вы помните свой гол в ворота мюнхенцев в Киеве в ответном матче четвертьфинала Кубка европейских чемпионов 1976/1977? Тогда «Динамо» победило 2:0 и вышло в полуфинал.
— Конечно, помню. У меня есть кассеты всех тех матчей. В первой игре в Мюнхене победила «Бавария» со счетом 1:0. В домашнем матче с «Баварией» мы имели большое преимущество. Уже под занавес встречи Конькова сбили в штрафной мюнхенцев. Турецкий судья обслуживал ту встречу. Он дал пенальти, который в итоге я на 83-й минуте реализовал. А уже через пять минут я сделал навес, и Петя Слободян головой забил второй мяч в ворота «Баварии». В итоге мы выиграли со счетом 2:0 и вышли в полуфинал.

— Какая атмосфера царила тогда в Киеве? Все-таки обыграли такую топовую команду.
— Праздник был в Киеве! Также, как и после победы над «Баварией» в матче за Суперкубок УЕФА-1975. Помню, что тогда все было перекрыто, в том числе Хрещатик. Много людей было на тех матчах. 

***

— Кстати, как вам игра «Шахтера» в матче с «Интером»?
— Сложно комментировать игру «Шахтера». В стартовом составе «горняков» на поединок с «Интером» вышло восемь легионеров и три украинца. Но они достаточно серьезно выглядели. Мне импонирует то, как они играют и держат мяч. Но у «Шахтера» другая проблема – у них нет результата. «Горняки» заняли последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона. Они стоят дороже. За «Шахтер» играют достаточно дорогие футболисты. Но на «горняков» интересно смотреть. Первый тайм был достаточно боевой. И сложно было определить, где «Шахтер», а где «Интер». А во втором тайме доминировал «Интер». Во второй половине встречи Джеко и другие лидеры команды раскрылись и играли достаточно хорошо.


ФК Шахтер

— Что скажете по игре Мудрика? Он вышел на замену и несколько раз удачно прошел.
— Сложно что-то говорить о Мудрике в этом поединке. Он вышел на поле только на 80-й минуте и сыграл 10 минут. У нас много талантов. Мы ждем, когда Супряга станет на ноги, когда Мудрик станет на ноги. Они пока еще дети. Им дали бонус. Тренера их выставляют в основной состав и дают шанс, которым нужно воспользоваться. Это хорошо, что тренера терпят и доверяют молодым игрокам. В их возрасте побыстрее нужно становиться на ноги, чтобы не пришлось искать каких-то иностранных футболистов. У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были и об их былых регалиях. Но юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за «Динамо» и за «Шахтер», играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем это лучше для них.

— Супряга может все-таки стать топ-форвардом?
— Я верю в него. Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранного футболиста на его позицию. У Супряги есть все данные, чтобы играть в большом футболе. Самое главное – у Супряги есть модель современного футболиста. У него есть скорость, у него есть молодость. Он тот форвард, который результативно заканчивает атаки. Я и все остальные, клуб, тренер ждут от Влада, когда он станет на ноги и будет приносить пользу «Динамо».

— А пока что забивает Гармаш!
— Не ищите в футболе логики…

Дмитрий КОТКОВ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 26.11.2021 02:50
    0
    Спасибо Леониду, что перед пенсией поиграл в Металлисте 2 сезона и показал команде, которая, в основном практиковала "атлетичный" футбол, что такое играть головой. Наши пользователи поняли, что я имел ввиду, когда написал "играть головой".
    Всё-таки, Буряк - это знак качества: приём мяча, дриблинг, видение поля и пасы на любой вкус: скрытые, резанные, черпаки - в общем те, которые в советском футболе были в арсенале не каждой команды. Как по мне, Буряк был Звезда номер 2 после Блохина в том поколении динамовцев, которые брали Суперкубок.
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