Без шансов на евровесну. Шахтер на выезде уступил Интеру

Для «Шахтера» эта игра была решающей в плане ответа на главный вопрос: остаются горняки в борьбе за место в еврокубке в нынешнем сезоне, либо они уже не смогут подняться выше последней позиции в группе D и тогда матч 6-го тура с «Шерифом» будет лишь простой формальностью. Горняков устраивала только победа с любым результатом, но при этом было важно, чтобы молдавский клуб не сотворил очередную сенсацию в поединке с «Реалом». Что касается «Интера», то итальянцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и поэтому им тоже надо было набирать очки.

Уже на первой минуте хозяева поля заработали угловой удар, тем самым давая понять, что настроены очень решительно. Еще некоторое время они провели в атаках, практически не выпуская гостей со своей половины. Донецкие футболисты же, наоборот, совершали одну ошибку за другой и просто удача, что на старте поединка для них все обошлось. Во всяком случае Брозович, Джеко и Барелла имели все основания для того, чтобы открывать счет.

«Шахтер» впервые потревожил голкипера «Интера» Хандановича только на 16-й минуте. Додо справа нанес удар из-за пределов штрафной площади, но вратарь оказался на месте.

Постепенно игра выровнялась, хотя по-прежнему острее атаковали игроки итальянской команды. Причем в течение четырех минут с 23-й по 26-ю они просто смяли оборону гостей. Сперва Лаутаро немного промедлил, находясь в штрафной и Марлон сумел выбить мяч на угловой. После подачи с угла поля Раноккья едва не срезал мяч головой в дальний угол, но к счастью для гостей тот пролетел рядом со штангой. Вскоре Перишич все же отправил мяч в сетку ворот, однако перед этим Дармиан залез в небольшой офсайд и взятие ворот было отменено. И, наконец, Джеко дважды не сумел переиграть Трубина.

И снова горняки выстояли, но при этом уже не забывая контратаковать. Впереди у них очень активно действовал Фернандо. Было у него два неплохих момента, которые он не сумел реализовать. А затем была концовка тайма, которая осталась за «Интером». Так, Джеко на 36-й минуте едва не воспользовался ошибкой Трубина, но пробил намного выше ворот. Тут же Лаутаро выходил один на один с нашим вратарем, но проиграл ему эту мини-дуэль. На 42-й минуте все тот же Лаутаро с линии штрафной нанес удар прямо в Трубина. И перед самым свистком на перерыв Джеко пробил рядом со штангой.

На второй тайм гости вышли без своего капитана Тараса Степаненко, которого заменил Маркос Антонио. У «Интера» замен не было и хозяева поля снова начали активно. Уже на 47-й минуте Перишич прорвался по левому флангу и пробил - Трубин ожидал такого развития событий и зафиксировал мяч в своих руках. Затем дважды на 55-й минуте Лаутаро просил пенальти, однако румынский арбитр Хацеган на это не повелся, да и VAR подтвердил правильность его решения. Спустя две минуты вновь судья оказался в центре внимания и во второй раз не засчитал гол в ворота «Шахтера». На этот раз Лаутаро перед тем как забить, толкнул в спину Марлона.

И все же итальянская команда добилась своего. Произошло это на 61-й минуте. Очередная массированная атака хозяев завершилась тем, что мяч отскочил к Джеко и босниец с линии штрафной просто вколотил его в сетку ворот. Теперь уже повода у арбитра отменять взятия ворот не было.

Положение «Шахтера» стало критическим. Теперь надо было забивать два гола, при этом не пропускать в свои. Впрочем, «Интер» уже сложно было остановить. На 67-й минуте Джеко оформил дубль. Теперь голевую передачу с левого фланга ему отдал Перишич, а Эдин забил с близкого расстояния головой.

Даже после этого хозяева поля бежали вперед в надежде забивать еще и еще. Увы, но подопечные Роберто Де Дзерби ничего не могли им противопоставить. Складывалось такое впечатление, что они, образно говоря, просто опустили руки и уже смирились со своей участью. Запоздалыми получились и замены. Во всяком случае, вышедший на поле Бондаренко на 80-й минуте пробил рядом со штангой. А затем через две минуты комбинация с участием Мудрика и Марлоса, которые тоже вошли в игру со скамейки запасных, завершилась ударом Додо в штангу.

На последней минуте основного времени Трубин спас горняков от разгрома после удара Сенси, который вышел на замену. И уже в компенсированное время украинский голкипер отразил еще один опасный удар в исполнении Раноккья.

Таким образом, «Шахтер» потерпел поражение со счетом 0:2 и теперь может полностью сосредоточиться на играх чемпионата и Кубка Украины.

Лига чемпионов 2021/2022. 5 тур. Группа D.

«Интер» (Милан, Италия) - «Шахтер» (Донецк, Украина) - 2:0.

Джеко, 61, 67.

Витао, 49.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони – Дармиан (Д'Амброзио), 78), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86) – Мартинес (Корреа, 68), Джеко.

«Шахтер»: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Степаненко (Маркос Антонио, 46), Майкон – Тете (Марлос, 81), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон – Фернандо (Мудрик, 81).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА