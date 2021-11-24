Интер Милан
2 : 0
Шахтер Донецк
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без шансов на евровесну. Шахтер на выезде уступил Интеру

Донецкая команда займет последнее место в своей группе

  • 24.11.2021 21:37
  • 2722 просмотра
  • 66 комментариев
Без шансов на евровесну. Шахтер на выезде уступил Интеру
© uefa.com

Для «Шахтера» эта игра была решающей в плане ответа на главный вопрос: остаются горняки в борьбе за место в еврокубке в нынешнем сезоне, либо они уже не смогут подняться выше последней позиции в группе D и тогда матч 6-го тура с «Шерифом» будет лишь простой формальностью. Горняков устраивала только победа с любым результатом, но при этом было важно, чтобы молдавский клуб не сотворил очередную сенсацию в поединке с «Реалом». Что касается «Интера», то итальянцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и поэтому им тоже надо было набирать очки.

Уже на первой минуте хозяева поля заработали угловой удар, тем самым давая понять, что настроены очень решительно. Еще некоторое время они провели в атаках, практически не выпуская гостей со своей половины. Донецкие футболисты же, наоборот, совершали одну ошибку за другой и просто удача, что на старте поединка для них все обошлось. Во всяком случае Брозович, Джеко и Барелла имели все основания для того, чтобы открывать счет.

«Шахтер» впервые потревожил голкипера «Интера» Хандановича только на 16-й минуте. Додо справа нанес удар из-за пределов штрафной площади, но вратарь оказался на месте.

Постепенно игра выровнялась, хотя по-прежнему острее атаковали игроки итальянской команды. Причем в течение четырех минут с 23-й по 26-ю они просто смяли оборону гостей. Сперва Лаутаро немного промедлил, находясь в штрафной и Марлон сумел выбить мяч на угловой. После подачи с угла поля Раноккья едва не срезал мяч головой в дальний угол, но к счастью для гостей тот пролетел рядом со штангой. Вскоре Перишич все же отправил мяч в сетку ворот, однако перед этим Дармиан залез в небольшой офсайд и взятие ворот было отменено. И, наконец, Джеко дважды не сумел переиграть Трубина.

И снова горняки выстояли, но при этом уже не забывая контратаковать. Впереди у них очень активно действовал Фернандо. Было у него два неплохих момента, которые он не сумел реализовать. А затем была концовка тайма, которая осталась за «Интером». Так, Джеко на 36-й минуте едва не воспользовался ошибкой Трубина, но пробил намного выше ворот. Тут же Лаутаро выходил один на один с нашим вратарем, но проиграл ему эту мини-дуэль. На 42-й минуте все тот же Лаутаро с линии штрафной нанес удар прямо в Трубина. И перед самым свистком на перерыв Джеко пробил рядом со штангой.   

На второй тайм гости вышли без своего капитана Тараса Степаненко, которого заменил Маркос Антонио. У «Интера» замен не было и хозяева поля снова начали активно. Уже на 47-й минуте Перишич прорвался по левому флангу и пробил - Трубин ожидал такого развития событий и зафиксировал мяч в своих руках. Затем дважды на 55-й минуте Лаутаро просил пенальти, однако румынский арбитр Хацеган на это не повелся, да и VAR подтвердил правильность его решения. Спустя две минуты вновь судья оказался в центре внимания и во второй раз не засчитал гол в ворота «Шахтера». На этот раз Лаутаро перед тем как забить, толкнул в спину Марлона.

И все же итальянская команда добилась своего. Произошло это на 61-й минуте. Очередная массированная атака хозяев завершилась тем, что мяч отскочил к Джеко и босниец с линии штрафной просто вколотил его в сетку ворот. Теперь уже повода у арбитра отменять взятия ворот не было.

Положение «Шахтера» стало критическим. Теперь надо было забивать два гола, при этом не пропускать в свои. Впрочем, «Интер» уже сложно было остановить. На 67-й минуте Джеко оформил дубль. Теперь голевую передачу с левого фланга ему отдал Перишич, а Эдин забил с близкого расстояния головой.  

Даже после этого хозяева поля бежали вперед в надежде забивать еще и еще. Увы, но  подопечные Роберто Де Дзерби ничего не могли им противопоставить. Складывалось такое впечатление, что они, образно говоря, просто опустили руки и уже смирились со своей участью. Запоздалыми получились и замены. Во всяком случае, вышедший на поле Бондаренко на 80-й минуте пробил рядом со штангой. А затем через две минуты комбинация с участием Мудрика и Марлоса, которые тоже вошли в игру со скамейки запасных, завершилась ударом Додо в штангу.

На последней минуте основного времени Трубин спас горняков от разгрома после удара Сенси, который вышел на замену. И уже в компенсированное время украинский голкипер отразил еще один опасный удар в исполнении Раноккья.

Таким образом, «Шахтер» потерпел поражение со счетом 0:2 и теперь может полностью сосредоточиться на играх чемпионата и Кубка Украины.

Лига чемпионов 2021/2022. 5 тур. Группа D.

«Интер» (Милан, Италия) - «Шахтер» (Донецк, Украина) - 2:0.

 Джеко, 61, 67.

 Витао, 49.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони – Дармиан (Д'Амброзио), 78), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86) – Мартинес (Корреа, 68), Джеко.

«Шахтер»: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Степаненко (Маркос Антонио, 46), Майкон – Тете (Марлос, 81), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон – Фернандо (Мудрик, 81).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 24.11.2021 21:39 (изменен)
    +16
    Молодцы! Лучший клуб восточной Европы, в группе с Шерифом занять последнее место



    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 21:40 (изменен)
    +13
    Де Дзерби : мне пора менять работу
    Более упрямого физрука я ещё не видел
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    SeM077
    SeM077, 24.11.2021 21:40
    +10
    Я зрозумів, який футбол прививає Де Дзебі Шахтарю - це "ПЕРЕЛЯКАНИЙ". Скільки обрізок, не зрозумілих пасів, нерозуміння що робити з м'ячем особливо в Трубіна і Марлона. Особливо дивно виглядала заміна Степаненка на М. Антоніо, з якого опрник так собі. І походу занесли арбітру нормально.
    Ссылка
    jetcrow
    online
    jetcrow, 24.11.2021 21:41
    +9
    Дно
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 24.11.2021 21:41
    +9
    Поздравления Вернидубу с выходом далее. Это историческое событие. Шахтёр вляпался в историю
    Ссылка
    trentreznor111
    trentreznor111, 24.11.2021 21:40
    +7
    всё? можно отписаться от этого сраного Мегого с их уродскими тарифами? в ближайшие месяцы ничего ж нормального не будет
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 21:40
    +7
    С чем нас феерически и поздравляю
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 24.11.2021 21:48
    +5
    "Динамо", "Шахтёр"- результат одинаковый!!! Вопрос: зачем нужно было выкидывать такую сумму денег?😂
    Ссылка
    Cityzen83
    Cityzen83, 24.11.2021 21:48
    +5
    Феерический про...б 50 лямов евро. Так ахметку еще никто не имел.
    Ссылка
    andruha40
    online
    andruha40, 24.11.2021 21:48
    +5
    Пора шукати заміну Де Дзербы.
    Фініта ла комедія!!!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 24.11.2021 21:46 (изменен)
    +5
    Кучук ржёт с Зебры
    Ссылка
    movkli
    movkli, 24.11.2021 21:45
    +5
    Де Дзерби феерический, снять Степашку и оголить опорную зону во втором тайме, причем в который раз
    Ссылка
    Andrew
    online
    Andrew, 24.11.2021 21:43
    +5
    Этот футбол с пасиками как мастурбация блин. Вроде приятно, но не хватает главного.
    И степаненка снять, витао оставиьь странные решения
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 24.11.2021 21:39
    +5
    что бы не говорил деЗебра эта...
    есть хорошее высказывание - один раз - это случайность, два - совпадение, а три - уже закономерность...
    согласно ему - случайность, что мы забиваем, а вот проигрыш - вполне закономерен
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    Alex86 1
    Alex86 1, 24.11.2021 21:38
    +5
    Шахтер — лучший клуб в Европе, на мой взгляд, у меня такое же видение футбола, и это может мне очень помочь.
    Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.
    Июнь 2О21.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 24.11.2021 21:49
    +4
    Кажуть Кучук порадив Де Дзербі змінити роботу !
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    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 24.11.2021 21:48
    +4
    Фернандо - ДНО матча. Яке ж воно туге. Понаставляв недобразил. Мудрик за ті хвилини що вийшов зробив більше ніж Фернандо за всю гру.. Вихід на воротаря, віддай на дальню де сам стоїть гравець, ні,воно чорномазе лупить по воронам..
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    сергей богданов
    сергей богданов, 24.11.2021 21:47
    +4
    Сегодня одни злорадствуют, вчера другие, а все гораздо хуже наш футбол мерт!
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    Андрей Корниевский
    Андрей Корниевский, 24.11.2021 21:47
    +4
    RomanEnakievo.., 24.11.2021 21:46
    Кучук ржёт с Зебры
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    vruthiy-112
    vruthiy-112, 24.11.2021 21:46
    +4
    Пох..., з такою беззубою грою, перепасовки зі своїм воротарем, без просування вперед, пішли на... .!
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