В среду, 24 ноября, состоится поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть миланский «Интер» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало – в 19:45.

«Шахтер» перед началом пятого тура имеет в своем активе один забитый гол в Лиге чемпионов и столько же набранных очков. Шансы занять второе место есть, но перспективы такие себе - для выхода в 1/8 нужно дважды победить в двух матчах и надеяться, что «Интер» дважды проиграет. Ключевой в этих планах должна быть победа здесь и сейчас над миланской командой, других вариантов нет. Правда, форма «горняков» вызывает опасения – на выходных едва был обыгран львовский «Рух» в чемпионате Украины. «Интер», которому тоже в среду нужна победа, в воскресенье в боевом матче обыграл лидера чемпионата «Наполи» (3:2) и идет на третьем месте в чемпионате с отставанием в четыре очка от неаполитанцев и земляков из Милана. Напомним, что в матче первого круга «Интер» и «Шахтер» третий раз подряд в личных встречах сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Шахтер».