Интер в боевом матче переиграл Наполи, победы Венеции и Сампдории

Состоялись четыре матча 13-го тура Серии А.
В одном из центральных противостояний «Интер» в домашних стенах сумел переиграть «Наполи».
Также зафиксированы выездные победы «Венеции», «Сампдории» и ничья «Сассуоло» с «Кальяри».
Чемпионат Италии. 13-й тур
«Интер» – «Наполи» – 3:2
Голы: 0:1 – 17 Зелиньски, 1:1 – 25, пенальти Чалханоглу, 2:1 – 44 Перишич, 3:1 – 61 Мартинес, 3:2 – 78 Мертенс.
«Болонья» – «Венеция» – 0:1
Гол: 0:1 – 61 Окереке.
«Салернитана» – «Сампдория» – 0:2
Голы: 0:1 – 40, автогол Ди Таккьо, 0:2 – 43 Кандрева.
«Сассуоло» – «Кальяри» – 2:2
Голы: 1:0 – 37 Скамакка, 1:1 – 40 Кейта Бальде, 2:1 – 51, пенальти Берарди, 2:2 – 56, пенальти Жоао Педро.
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Источник — Sport.ua
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