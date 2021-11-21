13-й тур
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер в боевом матче переиграл Наполи, победы Венеции и Сампдории

«Сассуоло» и «Кальяри» расписали мировую

  • 21.11.2021 20:59
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Интер в боевом матче переиграл Наполи, победы Венеции и Сампдории
© ФК Интер Милан

Состоялись четыре матча 13-го тура Серии А.
 
В одном из центральных противостояний «Интер» в домашних стенах сумел переиграть «Наполи».
 
Также зафиксированы выездные победы «Венеции», «Сампдории» и ничья «Сассуоло» с «Кальяри».
 
Чемпионат Италии. 13-й тур 
 
«Интер» – «Наполи» – 3:2
Голы: 0:1 – 17 Зелиньски, 1:1 – 25, пенальти Чалханоглу, 2:1 – 44 Перишич, 3:1 – 61 Мартинес, 3:2 – 78 Мертенс.
 
«Болонья» – «Венеция» – 0:1
Гол: 0:1 – 61 Окереке.
 
«Салернитана» – «Сампдория» – 0:2
Голы: 0:1 – 40, автогол Ди Таккьо, 0:2 – 43 Кандрева.
 
«Сассуоло» – «Кальяри» – 2:2
Голы: 1:0 – 37 Скамакка, 1:1 – 40 Кейта Бальде, 2:1 – 51, пенальти Берарди, 2:2 – 56, пенальти Жоао Педро.
 
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Источник — Sport.ua

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