На вершину все же не вернулись. Шахтер в конце матча дожал Рух

Перед паузой на матчи национальных сборных в нашем чемпионате произошла смена лидера. Напомним, киевское «Динамо» тогда уступило «Ворскле», а «Шахтер» переиграл «Колос» и впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу. Конечно, преимущество над киевлянами у «горняков» было только за счет разницы забитых и пропущенных мячей, но практически каждый представитель донецкой команды подчеркивал в общении с прессой, кто теперь на первом месте.

«Динамовцев» эта ситуация зацепила, поэтому накануне они сделали все возможное, чтобы улучшить разницу голов. Под каток попал «Черноморец» – игра закончилась со счетом 6:1. Слово было за «Шахтером», которому для возвращения единоличного лидерства требовалась победа с разницей в четыре мяча в матче с львовским «Рухом».

Правда, начало игры не показало, что «горняки» будут лезть из кожи для как можно большего количества голов. Что-то пытались создать только Мудрик и Додо, но их навесы и прострелы либо читались Панькивым, либо блокировались защитниками.

Первый намек на опасность у ворот львовян возник после акробатической попытки Фернандо пробить по воротам после того, как он пробежал линию мяча. В результате получился знаменитый «удар скорпиона», выглядевший довольно неплохо, но до ворот мяч не долетел. Сразу же опасность возникла у противоположных ворот. «Рух» к этому не имел никакого отношения, просто защитники и Трубин не разобрались, кто должен первый забирать мяч. Ситуация чуть не завершилась курьезным автоголом, но обошлось.

Как ни странно, это были наиболее запомнившиеся моменты за первую половину игры. Были еще дальние удары, но с ними спокойно справлялись вратари, не прилагая сверхусилий.

Монотонный темп продолжился и во второй части матча. Все по классике - донецкая команда атаковала, львовская защищалась и бегала в контратаки, но ни одна не добилась успеха. Де Дзерби решил освежить игру тройной заменой, но ни Педриньо, ни Сикан ничего не показали на поле.

Другое дело Соломон - когда казалось, что даже моментов нормальных не будет в матче, израильтянин выстрелил из левого угла штрафной в правую девятку. Мяч предательски попал в штангу, отскочил в поле, Исмаили добивал в пустые, но зарядил выше.

Немного ранее Де Дзерби что-то не понравилось в поведении Кучука и он пошел к нему или ссориться, или даже драться. Итальянца остановил арбитр, выписав ему для профилактики «горчичник».

Когда уже показалось, что все, голов не будет, мы их увидели. Причем забил тот, от кого не ждали – Маркос Антонио метров с 20 пушечным ударом положил мяч в правую девятку ворот Панькива.

На радостях представители тренерского штаба «Шахтера» продолжили выяснение отношений с оппонентами и получили массово предупреждения. Для главного тренера оно стало вторым, в результате чего следующий матч с «Ингульцом» Роберто пропустит.

А «Шахтер» забил еще раз, снова не без участия разогнавшего атаку Маркоса Антонио. Мяч оказался справа у Тете и тот закрыл игру ударом между ног Панькиву.

Фото - УПЛ

В оставшееся время «горняки» хотели забить еще, могли и пропустить (Трубин выручил), но счет не изменился.

Теперь на вершине снова «Динамо» – при равном количестве очков и ничьей в личной встрече у киевской команды разница мячей 41-8, у донецкой – 40-8. Всё только начинается.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Шахтер» - «Рух» - 2:0.

Маркос Антонио, 86, Тете, 88.

Дидык, 39, Бойчук, 59.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) - Маркос Антонио, Майкон - Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) - Фернандо (Сикан, 57).

«Рух»: Панькив, Роман, Билый, Стаменкович, Дидык - Мартынюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) - Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) - Климчук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА