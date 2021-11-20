15-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Рух Львов
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На вершину все же не вернулись. Шахтер в конце матча дожал Рух

Подопечные Кучука держались всю игру, но пропустили в концовке два мяча

  • 20.11.2021 18:57
  • 6622 просмотра
  • 82 комментария
На вершину все же не вернулись. Шахтер в конце матча дожал Рух
© УПЛ

Перед паузой на матчи национальных сборных в нашем чемпионате произошла смена лидера. Напомним, киевское «Динамо» тогда уступило «Ворскле», а «Шахтер» переиграл «Колос» и впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу. Конечно, преимущество над киевлянами у «горняков» было только за счет разницы забитых и пропущенных мячей, но практически каждый представитель донецкой команды подчеркивал в общении с прессой, кто теперь на первом месте.

«Динамовцев» эта ситуация зацепила, поэтому накануне они сделали все возможное, чтобы улучшить разницу голов. Под каток попал «Черноморец» – игра закончилась со счетом 6:1. Слово было за «Шахтером», которому для возвращения единоличного лидерства требовалась победа с разницей в четыре мяча в матче с львовским «Рухом».

Правда, начало игры не показало, что «горняки» будут лезть из кожи для как можно большего количества голов. Что-то пытались создать только Мудрик и Додо, но их навесы и прострелы либо читались Панькивым, либо блокировались защитниками.

Первый намек на опасность у ворот львовян возник после акробатической попытки Фернандо пробить по воротам после того, как он пробежал линию мяча. В результате получился знаменитый «удар скорпиона», выглядевший довольно неплохо, но до ворот мяч не долетел. Сразу же опасность возникла у противоположных ворот. «Рух» к этому не имел никакого отношения, просто защитники и Трубин не разобрались, кто должен первый забирать мяч. Ситуация чуть не завершилась курьезным автоголом, но обошлось.

Как ни странно, это были наиболее запомнившиеся моменты за первую половину игры. Были еще дальние удары, но с ними спокойно справлялись вратари, не прилагая сверхусилий.

Монотонный темп продолжился и во второй части матча. Все по классике - донецкая команда атаковала, львовская защищалась и бегала в контратаки, но ни одна не добилась успеха. Де Дзерби решил освежить игру тройной заменой, но ни Педриньо, ни Сикан ничего не показали на поле.

Другое дело Соломон - когда казалось, что даже моментов нормальных не будет в матче, израильтянин выстрелил из левого угла штрафной в правую девятку. Мяч предательски попал в штангу, отскочил в поле, Исмаили добивал в пустые, но зарядил выше.

Немного ранее Де Дзерби что-то не понравилось в поведении Кучука и он пошел к нему или ссориться, или даже драться. Итальянца остановил арбитр, выписав ему для профилактики «горчичник».

Когда уже показалось, что все, голов не будет, мы их увидели. Причем забил тот, от кого не ждали – Маркос Антонио метров с 20 пушечным ударом положил мяч в правую девятку ворот Панькива.

На радостях представители тренерского штаба «Шахтера» продолжили выяснение отношений с оппонентами и получили массово предупреждения. Для главного тренера оно стало вторым, в результате чего следующий матч с «Ингульцом» Роберто пропустит.

А «Шахтер» забил еще раз, снова не без участия разогнавшего атаку Маркоса Антонио. Мяч оказался справа у Тете и тот закрыл игру ударом между ног Панькиву.

Фото - УПЛ

В оставшееся время «горняки» хотели забить еще, могли и пропустить (Трубин выручил), но счет не изменился.

Теперь на вершине снова «Динамо» – при равном количестве очков и ничьей в личной встрече у киевской команды разница мячей 41-8, у донецкой – 40-8. Всё только начинается.

 Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Шахтер» - «Рух» - 2:0.

 Маркос Антонио, 86, Тете, 88.

Дидык, 39, Бойчук, 59.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) - Маркос Антонио, Майкон - Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) - Фернандо (Сикан, 57).

«Рух»: Панькив, Роман, Билый, Стаменкович, Дидык - Мартынюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) - Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) - Климчук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
86' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
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    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 20.11.2021 19:21
    +10
    В Киеве должны играть киевские команды, какого я должен это терпеть? У Шахты прописка Мариупольская или рыжий и это порешал. На крайняк, стройте под Киевом свой стадик и пох..Я посмотрел бы, как ваши бразилы играли, живя в е.енях.
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    виталий махлинец
    online
    виталий махлинец, 20.11.2021 19:34
    +9
    KRBS55, 20.11.2021 19:08
    Болельщиков Шахтера с заслуженной победой. Я представляю как щас дымятся ДУПЫ у Динамиков. Победа на классе, чуть конечно затянули со взломом автобуса, но надо отдать должное РУХУ, хорошо в обороне сыграли, это вам не Черноморец дырявый.
    Откуда у Вас класс!!!!!
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 19:21
    +9
    serge_kr, 20.11.2021 19:09
    Игра Шахтера с каждым днем стает сильнее, растет молодежь и украинские игроки все больше появляются
    Ахахахахахаххахаа первый момент чуть ни не на 80 минуте против Руха
    Даже ваша физручина вшивая , решила удалиться чтобы этого не видеть
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    Александр Пилипенко
    Александр Пилипенко, 20.11.2021 19:15
    +8
    kortizol13, 20.11.2021 19:09
    где заголовок Шахтёр вернул себе первое место, что значит на вершину не вернулись. спиртюа совсем уже подурели со своими заголовками.
    Может потому что у Динамо на один мяч больше забито и они сейчас в турнирной таблице снова вышли на 1 место!!!
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 20.11.2021 19:01
    +8
    romanchik.8409, 20.11.2021 18:58
    Заголовок,конешно 😂😂Спорт юа 😂И не пытаются скрыть за кого топят
    Проститутки
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 20.11.2021 18:58
    +8
    Заголовок,конешно 😂😂Спорт юа 😂И не пытаются скрыть за кого топят
    Ссылка
    APL
    APL, 20.11.2021 19:13
    +7
    kortizol13, 20.11.2021 19:10
    аа, на фарме дырявые статистику забитых и пропущенных улучшили, ну ничего, это не страшно.
    Шо, 2 місце саме те
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    Igorok Киев
    Igorok Киев, 20.11.2021 19:13
    +7
    сто процентный офсайд с двумя кротами , можете посмотреть повтор
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 19:13
    +7
    serge_kr, 20.11.2021 19:06
    я понимаю что тебе обидно что Киев за Шахтер и сегодня весь стадион поддерживал настоящего чемпиона и свистел когда игроки Руха тянули время, так что не позорься

    У тебя в ДВнРы антена ещё с 78 года только помехи показывает , откуда ты знаешь что в Киеве ?
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    Igorok Киев
    Igorok Киев, 20.11.2021 19:35
    +6
    KRBS55, 20.11.2021 19:31
    Для недоразвитых алкашей, которые до сих пор не понимают что в Донецке идёт война, там стреляют и люди гибнут, и естественно там нельзя играть. И Шахтер базируется в том городе где ему удобно по инфраструктуре. Если ты этого не понимаешь, тогда не о чём с тобой вести диалог.
    базировался во Львове и что произошло, послали?
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    PomoikaZE
    online
    PomoikaZE, 20.11.2021 19:25
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 20.11.2021 19:14
    Всех фанатов Шахтёра, лучшего футбольного клуба Украины и восточной Европы, с заслуженной победой!
    С каких это пор убогий Шлюхер, хозяином которого является бывший бригадир из ОПГ А. Грека, стал лучшим клубом Украины???
    Ссылка
    Igorok Киев
    Igorok Киев, 20.11.2021 19:11
    +6
    у донецких сегодня праздник, отскочили
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 20.11.2021 18:59
    +6
    FunnyCat___, 20.11.2021 18:58
    Ну главное в этом матче то, что после него на первое место вернулся чемпион , а картонное недоразумение опустилось на свою позицию
    ——-
    Так же в очередной раз соперник шахтёра , в Киеве чувствовал себя как дома , Олимпийский весь матч скандировал заряды в поддержку Руза
    А вся ржавая ботва сидела на ветке спорт юа
    ——
    Ну и по мелочи
    Клован итальянец наконец-то получил красную , и ясно почему - игры у шахтёра нету от слова совсем , но опоссум хочет искать проблемы везде вокруг кроме как в себе
    Раз в пять лет 😂😂😂
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 20.11.2021 18:59
    +6
    FunnyCat___, 20.11.2021 18:58
    Ну главное в этом матче то, что после него на первое место вернулся чемпион , а картонное недоразумение опустилось на свою позицию
    ——-
    Так же в очередной раз соперник шахтёра , в Киеве чувствовал себя как дома , Олимпийский весь матч скандировал заряды в поддержку Руза
    А вся ржавая ботва сидела на ветке спорт юа
    ——
    Ну и по мелочи
    Клован итальянец наконец-то получил красную , и ясно почему - игры у шахтёра нету от слова совсем , но опоссум хочет искать проблемы везде вокруг кроме как в себе
    Раз в пять лет 😂😂😂
    Ссылка
    No name
    online
    No name, 20.11.2021 19:18
    +5
    Какое позорише, какой тренер такаяи команда
    Ссылка
    No name
    online
    No name, 20.11.2021 19:18
    +5
    Какое позорише, какой тренер такаяи команда
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 19:16
    +5
    Face Control, 20.11.2021 19:13
    Слыш, ты лучше акк иди себе новый создавай, пишет она здесь что-то. Запомни, за вчерашнюю «победу» карма вас ой как накажет, а Бавария сейчас злая после вчерашнего. И самое главное, сколько раз тебе можно повторять, Шахтёр вам автобусникам развпятьлетним кипрским кидает косточки примерно раз в пять лет.
    Беззубая , карма ? Это та что твой гавно клуб раз за разом в сортир лицом макает ?
    Тебе не кажется ,что тебя должен Интер больше волновать , или думаете и туда купленного судейку привезёте ?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 20.11.2021 19:35
    +4
    Итог тура - Динамо Киев ЛИДЕР ЧЕМПИОНАТА. С чем всех и поздравляю!!
    Ссылка
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 20.11.2021 19:34
    +4
    Face Control, 20.11.2021 19:26
    Забей на них, у них ничего своего нет, даже в Киеве.
    Ахметовское СКМ - это кипрский офшор. Или ты не в курсе?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 19:59
    +3
    .Zp0rt.., 20.11.2021 19:44
    А может удобнее прекратить существование клуба, как сейчас происходит с ХК Донбасс?
    Там Колесников пытается уничтожить сборную в частности и украинский хоккей в целом , такой себе хоккейный Ахметов
    Ссылка
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