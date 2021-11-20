Шахтер - Рух - 2:0. Сложная победа фаворита. Видео голов и обзор матча

В матче 15-го тура УПЛ «Шахтер» играет против «Руха». Фаворит в непростом матче добыл победу со счетом 2:0 благодаря голам Маркоса Антонио и Тете.
Шахтер - Рух 2:0. Обзор матча
Шахтер - Рух 1:0. Гол Маркоса Антонио
Шахтер - Рух 2:0. Гол Тете
Шахтер - Рух. Лучшие моменты первого тайма
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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