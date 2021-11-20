15-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Рух Львов
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Помощник Де Дзерби: «Роберто уважает всех - и арбитров, и соперников»

Давиде Поссанцини оценил тяжелый матч «Шахтера» в УПЛ

  • 20.11.2021 21:32
  • 2131 просмотр
  • 14 комментариев
Помощник Де Дзерби: «Роберто уважает всех - и арбитров, и соперников»
© shakhtar.com

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини – о победе над «Рухом», защитной манере соперника, дальних ударах, языковом барьере и удалении Роберто Де Дзерби.

– Давиде, поздравляем с победой. Как вы прокомментируете удаление Роберто и как оцените соперника? (Tribuna.com)
– Спасибо. Конечно, мы провели очень сложный матч, но именно такого ожидали. Даже слишком. Было очень тяжело, потому что с первой минуты они играли просто в обороне, в конце концов все ближе и ближе к своим воротам. Было очень сложно найти гол. Я очень ценю, как терпеливо наши ребята играли до конца, не теряли уверенности в себе, выдерживали нашу философию. В итоге на последних минутах мы забили. Что касается удаления Роберто, я не заметил, что случилось, потому что в тот момент бежал на поле к Маркосу Антонио. Я знаю Роберто очень хорошо, и он всегда уважает всех – и арбитров, и соперников. Может быть, произошло просто какое-то недопонимание и единственный виноватый – язык.

– Как оцениваете состояние игроков, которые вернулись из сборных? (Tribuna.com)
– Как очень хорошее. Несколько сегодня играли, несколько – нет. Я думаю, что физическое состояние у них хорошее, и морально тоже они готовились к этому матчу правильно. Мы очень довольны, как все сыграли.

– «Шахтер» почти весь матч атаковал, используя мелкие передачи, а судьба его решилась благодаря голу с дальней дистанции. Почему до 86-й минуты команда не пользовалась этим элементом? («Газета по-украински»)
– Вы все правильно сказали, молодец. Иногда мы, если честно, тоже не знаем, почему. Мы могли бы бить издалека больше – должны понимать, что на будущее это может быть хорошим оружием. В перерыве сказали футболистам пробовать больше бить издалека. Когда команды очень закрыты в обороне, очень сложно создать голевые шансы. У нас не было нападающего, который может забить головой. Нам в итоге повезло, что Маркос Антонио забил такой грандиозный гол.

– Справедливо ли то, что арбитр дал желтую тренерскому штабу «Шахтера»? («Футбольный формат»)
– Нет, не считаю это справедливым. Я никогда не смог бы сказать, что это справедливо. Как я отметил раньше, самая большая сложность – язык. Иногда то, что мы говорим, может быть непонятно. И когда в процессе общения вы не можете понять друг друга, тот, кто тебя слушает, часто смотрит на твою манеру, на твое поведение. Роберто, как настоящий итальянец, очень эмоционален. Однако, когда он так делает, это не значит, что он не уважает людей. Я знаю Роберто – он уважает всех. Очень печально, что сегодня он получил красную карточку. Он очень эмоциональный человек, и, возможно, арбитр смотрел больше на это.

– В следующем матче вы будете главным. Это для вас дополнительная ответственность? Или будет классно побыть в роли главного тренера? (Tribuna.com)
– Следующий матч – в Лиге чемпионов, и Роберто там будет на месте. Я спокоен, как всегда. Буду постоянно на связи с Роберто и буду выступать там своим характером.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 20.11.2021 21:30
    +7
    дисквалифицировать на пару игр и штраф клубу не хилый пусть пыл умерит , а то возомнил ил с себя как будто он лигу чемпионов взял 3 раза
    Ссылка
    Jinx1991
    Jinx1991, 20.11.2021 21:25
    +7
    Этот чувак какой-то неадекват. Срется со всеми тренерскими штабами соперников
    Ссылка
    Умник
    Умник, 20.11.2021 21:54
    +6
    Может валерьянкой поливать поле?)))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.11.2021 22:01
    +5
    Скоро Серун отбелит в своем вю, эту ситуацию
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 21:35
    +5
    "я не помітив, що трапилось, бо тієї миті біг на поле до Маркоса Антоніо" - а так можно?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 21:36
    +4
    Штраф от кАнала Ахметова клубу Ахметова.
    Могут и впаять, но не потеряет хозяин ничего
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.11.2021 22:12
    +2
    New Zealander, 20.11.2021 22:06
    Главное что специалист хороший. А то что среться... Так покажи мне хоть одного кто не среться
    Лобановский, Шевченко, Ребров
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 23:16
    0
    Megogo_gawno, 20.11.2021 22:50
    Динамо - Колос, 12 декабря 2020 год, Луческу посреди матча выходит к центру поля
    Естественно ты не видел, динамовцы будут с автоматами стоять и стрелять в соперников - реакция фанов Динамо: "я не видел такого"
    Судейство в том матче было полное говно. Шепелеву красную ни за что ,а у Колоса двоих не удалили.Но не помню правда такого. А итальянцы в каждом матче выбегают на поле, ругаются и им все с рук сходит.
    Максимова или Костышина уже пожизненно наказали бы
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.11.2021 22:50
    0
    avk2307, 20.11.2021 22:48
    Я такого не видел. А Зебра и его команда в УПЛ просто монстры,куда хотят выбегают и что хотят говорят
    Динамо - Колос, 12 декабря 2020 год, Луческу посреди матча выходит к центру поля
    Естественно ты не видел, динамовцы будут с автоматами стоять и стрелять в соперников - реакция фанов Динамо: "я не видел такого"
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 22:48
    0
    Megogo_gawno, 20.11.2021 22:45
    А Луческу можно в центр поля выходить во время матча?
    Я такого не видел. А Зебра и его команда в УПЛ просто монстры,куда хотят выбегают и что хотят говорят
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.11.2021 22:46
    0
    Alex Danchenko, 20.11.2021 22:33
    Наркоман.
    Сочувствую, но главное, что ты осознаешь свою проблему
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.11.2021 22:45
    0
    avk2307, 20.11.2021 21:35
    "я не помітив, що трапилось, бо тієї миті біг на поле до Маркоса Антоніо" - а так можно?
    А Луческу можно в центр поля выходить во время матча?
    Ссылка
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 20.11.2021 22:33
    -2
    Наркоман.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 20.11.2021 22:06
    -6
    Jinx1991, 20.11.2021 21:25
    Этот чувак какой-то неадекват. Срется со всеми тренерскими штабами соперников
    Главное что специалист хороший. А то что среться... Так покажи мне хоть одного кто не среться
    Ссылка
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