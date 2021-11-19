В субботу, 20 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлом туре «Шахтер» осуществил наконец свою мечту - выйти на первое место в турнирной таблице. Правда, лидерство несколько формальное – «Динамо» уступает только по дополнительным показателям и в любой момент ситуация может измениться. Поэтому для того чтобы остаться лидером, донецкой команде нужно побеждать во всех матчах. Перед международной паузой команды, которые встретятся в субботу, сыграли с разными результатами - «Шахтер» победил кризисный «Колос» (3:1), а «Рух» почти совершил суперкамбэк с «Черноморцем», однако все же проиграл (3:4). Перед началом тура подопечные Кучука находятся на десятом месте, поэтому им тоже очень важна победа, чтобы не опуститься в опасную зону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух».