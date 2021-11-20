Шахтер Донецк

В субботу, 20-го ноября, донецкий «Шахтер» в Киеве встретится со львовским «Рухом». Пятничная победа «Динамо» заставляет «горняков» с максимальной ответственностью подойти к поединку, чтобы вернуть себе первую строку турнирной таблицы. Львовяне же попытаются дать бой фавориту.

Рух

Команды, расположившиеся во второй части турнирной таблицы, идут довольно плотной группой: от последнего места, которое занимает «Мариуполь», «Рух» отделяют всего шесть пунктов. Пополнение очкового багажа львовскому клубу дается натужно, ведь с сентября подопечные Леонида Кучука одержали всего одну победу. Особенно обидным для львовян стало поражение в предыдущем туре от «Черноморца» со счетом 3:4. «Руховцы» проигрывали 0:3, но сумели сравнять результат. И все же, последнее слово в том матче осталось за одесситами. «Что сказал ребятам после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс», – не скрывал разочарования Кучук.

Во время паузы в чемпионате основная команда «Руха» в Винниках провела спарринг со своей молодежью, расписав результативную ничью со счетом 4:4. Не принимал участия в подготовке к матчу с «Шахтером» защитник Алексей Сыч, который защищал цвета молодежной сборной Украины. Но в предстоящем противостоянии на НСК «Олимпийский» Сыч все-равно не смог бы помочь своим партнерам, поскольку будет отбывать дисквалификацию.

Шахтер

В прошлом туре «горняки» воспользовались осечкой «Динамо», которое проиграло «Ворскле», и по очкам догнали киевлян в турнирной таблице. При этом лучшая разница забитых и пропущенных голов позволила команде Роберто Ди Дзерби опередить своего главного конкурента. В прошедшую пятницу «бело-синие» забили шесть голов в ворота «Черноморца», так что «горнякам» нужно будет постараться, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате. Кстати, в поединке против «Колоса» последний раз в футболке «Шахтера» вышел Дентиньо, у которого закончился контракт с донецким клубом.

Хорошей новостью для «Шахтера» стало возвращение в общую группу Педриньо, который восстановился после повреждения. После предыдущего тура футболисты, которые не разъехались по своим сборным, получили пять дней отдыха. Готовиться к поединкам осенней части сезона «горняки» начали 13-го ноября. Отметим, что к тренировкам с основным составом были привлечены игроки U-19 – центральный защитник Марьян Фарина и полузащитник Илья Гулько.

Противостояние с львовским клубом станет для «горняков» генеральной репетицией перед ответственной дуэлью в Лиге чемпионов с «Интером». Однако, «горняки» вряд ли станут экономить силы в матче чемпионата. «Сейчас мысли исключительно о «Рухе». Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель – стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом», – отметил перед очередным туром УПЛ бразилец Майкон.

История встреч

Соперники провели всего два очных противостояния, которые состоялись в прошлом сезоне. Причем в первой дуэли «Шахтера» с «Рухом» состоялась сенсация: дебютант элитного дивизиона отобрал очки у на тот момент действующего чемпиона, сыграв вничью со счетом 1:1. Тогда в начале второго тайма Степаненко отправил мяч в собственные ворота, а затем Марлос сравнял результат. Во втором круге «Шахтер» обыграл львовян со счетом 2:0. Результативными ударами отметились Тете и Майкон.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Мудрик, Алан Патрик, Марлос, Фернандо.

«Рух»: Панькив, Мысык, Белый, Мартынюк, Гагун, Карасюк, Федорчук, Альваренга, Таллес, Бойчук, Борячук.

Прогноз на противостояние

Сложно найти какие-либо предпосылки для сенсации в предстоящем поединке. Команды сейчас находятся на разных уровнях, и, даже несмотря на запредельную мотивацию, львовяне вряд ли что-то смогут противопоставить соперникам. К тому же, подопечные Де Дзерби будут намерены вернуть себе первую строку турнирной таблицы. Поэтому спрогнозируем уверенную победу донецкого клуба.

20 ноября, суббота