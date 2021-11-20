ВИДЕО. Шахтер дожал Рух в конце матча. Голы Маркоса Антонио и Тете

Сложная победа фаворита

  • 20.11.2021 19:07
  • 1265 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шахтер дожал Рух в конце матча. Голы Маркоса Антонио и Тете
© shakhtar.com

В матче чемпионата Украины «Шахтер» - «Рух» хозяева до самого конца не могли забить сопернику, однако на 86-й минуте Маркос Антонио дальним ударом сделал счет 1:0, а после этого финальный счет установил Тете.

Шахтер - Рух 1:0. Гол Маркоса Антонио

Шахтер - Рух 2:0. Гол Тете

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Зеник Гаєцький
    online
    Зеник Гаєцький, 20.11.2021 19:36
    0
    "Рух" зробив помилку, вибравши суто захисний варіант. Замість точних передач "Рух" вступав у позиційну боротьбу, що наперед було приречено на провал. При попередньому тренері "РуХ" БУВ ЗАВЖДИ НАЦІЛЕНИЙ НА АТАКУ, ПРИ кУЧУКУ "рУХ ВЕСЬ ЧАС ОГЛЯДАЄТЬСЯ НАЗАД, ЗАМІСТЬ ВІДДАВАТИ ТОЧНІ ПЕРЕДАЧЧІ ВПЕРЕД І СТВОРЮВАТИ ГОСТРОТУ У ЧУЖИХ ВОРІТ, НАТОМІСТЬ, ВІДДАЮ
    ЧИ М'ЯЧА НАЗАД, СТВОРЮВАЛИ НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ БІЛЯ СВОЇХ ВОРІТ. нЕВЖЕ кУЧУКУ НЕЗРОЗУМІЛО, ЩО В ПОЗИЦІЙНІЙ БОРОТЬБІ "ШАХТАР" НАГОЛОВУ ВИЩИЙ ?!
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