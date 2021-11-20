ВИДЕО. Шахтер дожал Рух в конце матча. Голы Маркоса Антонио и Тете

В матче чемпионата Украины «Шахтер» - «Рух» хозяева до самого конца не могли забить сопернику, однако на 86-й минуте Маркос Антонио дальним ударом сделал счет 1:0, а после этого финальный счет установил Тете.
Шахтер - Рух 1:0. Гол Маркоса Антонио
Шахтер - Рух 2:0. Гол Тете
Источник — Sport.ua
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ЧИ М'ЯЧА НАЗАД, СТВОРЮВАЛИ НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ БІЛЯ СВОЇХ ВОРІТ. нЕВЖЕ кУЧУКУ НЕЗРОЗУМІЛО, ЩО В ПОЗИЦІЙНІЙ БОРОТЬБІ "ШАХТАР" НАГОЛОВУ ВИЩИЙ ?!
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