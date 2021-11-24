Интер - Шахтер - 2:0. Команда Де Дзерби без евровесны. Видео голов и обзор

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер» украинская команда уступила со счетом 0:2 и прекратила борьбу за евровесну.
Интер - Шахтер 2:0. Обзор матча
Интер - Шахтер 1:0. Гол Джеко
Интер - Шахтер 2:0. Гол Джеко
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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