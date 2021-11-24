Интер Милан
2 : 0
Шахтер Донецк
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер - Шахтер - 2:0. Команда Де Дзерби без евровесны. Видео голов и обзор

Фрагменты матча Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 21:50
  • 4071 просмотр
  • 2 комментария
Интер - Шахтер - 2:0. Команда Де Дзерби без евровесны. Видео голов и обзор
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер» украинская команда уступила со счетом 0:2 и прекратила борьбу за евровесну.

Текстовая трансляция матча.

Интер - Шахтер 2:0. Обзор матча

Интер - Шахтер 1:0. Гол Джеко

Интер - Шахтер 2:0. Гол Джеко

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
61' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 24.11.2021 22:49
    +1
    Вложить столько бабла по украинским меркам и опозориться...
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    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 24.11.2021 22:12
    +1
    Наверное, скоро капут де дзербе…
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