Интер Милан
0 : 0
Шахтер Донецк
24.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Интер — Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Последний шанс «горняков» на еврокубковую весну

  • 23.11.2021 19:46
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Интер — Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет донецкий «Шахтер».

Матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Шахтер»

Донецкая команда проводит довольно неоднозначный сезон под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби. В чемпионате «горняки» выступают неплохо, хотя иногда очки достаются им с огромным трудом, как, например, в последнем матче против «Руха» (2:0), когда победу дончане вырвали только в концовке поединка. После 15-ти сыгранных туров «Шахтер» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 40-8. При этом «Шахтер» уступает киевскому «Динамо», у которого тоже 38 очков, лишь по дополнительным показателям.

Зато в Лиге чемпионов «горнякам» похвастаться совершенно нечем. После четырех сыгранных туров «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко при разнице забитых и пропущенных мячей 1-9. Причем единственное очко украинская команда добыла как раз в поединке с «Интером» (0:0) на киевском НСК «Олимпийский». Но там немалую роль сыграла удача и уверенная игра голкипера «горняков».

«Мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого. Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо», — сказал наставник «горняков» Роберто Де Дзерби перед поединком в Милане.

«Интер»

Сезон для миланского клуба тоже складывается не так просто, как мог бы. Впрочем, учитывая, сколько топ-игроков итальянская команда потеряла минувшим летом, выступает она хорошо. После 13-ти сыгранных туров «Интер» занимает 3-е место в чемпионате Италии по футболу, имея в активе 28 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-15. В минувшем туре «Интер» дома со счетом 3:2 победил лидера — «Наполи» — что, конечно, придаст команде дополнительную мотивацию перед матчем с «Шахтером». Стоит отметить, что у «Интера» самая результативная атака в текущем сезоне Серии А.

Да и в Лиге чемпионов для «Интера» все складывается неплохо. После четырех сыгранных туров миланская команда занимает второе место в группе, имея в активе 7 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-3. У «Реала», который расположился на первом месте, 9 очков. «Интер» уступил «Реалу» (0:1), сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и дважды обыграл «Шериф» по 3:1. Еще одна победа — и выход в плей-офф у миланцев практически в кармане. И, конечно, «Интеру» куда проще обыграть донецкий «Шахтер», чем мадридский «Реал».

Противостояние

Букмекеры абсолютно не верят в «Шахтер» — коэффициент 10 на победу «горняков», около 6 на ничью и всего лишь 1,3 на победу «Интера». Но в чем-то это и хорошо, пусть все считают «Интер» безоговорочным фаворитом, зато на «Шахтер» будет оказываться меньше психологического давления.

«Шахтер», конечно, даст бой миланцам, ведь только победа позволит «горнякам» сохранить шансы на выход в еврокубковую весну. Но учитывая, насколько мало забивает донецкая команда в Лиге чемпионов в текущем сезоне… «Горняки» дадут бой, но выиграют ли его, глядя на неуступчивость «Интера» дома?

Впрочем, миланцы не так уж мало пропускают в текущем сезоне. Возможно, «Шахтер» все же сумеет воспользоваться своими шансами.

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович — Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

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24 ноября, среда

«Интер» — «Шахтер»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19:45
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
ИНТЕР — ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Прогноз Sport.ua — 2:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

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