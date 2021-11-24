Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер не может конкурировать с Реалом и Интером»

Наставник коротко оценил поражение в Милане

  • 24.11.2021 22:51
  • 2908 просмотров
  • 36 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер не может конкурировать с Реалом и Интером»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение 0:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Интера».

Команда прекратила борьбу за евровесну.

 - Что по поводу замены Степаненко - травма или поменяли игру на атакующую?
 
 - Степаненко сам попросил замену. Он еще до матча чувствовал себя не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.

- Оцените еврокубковый сезон.
 
 - Есть разница между Лигой чемпионов и УПЛ. В чемпионате Украины мы играем хорошо, а в ЛЧ у нас один пункт, потому что мы до сих пор не на уровне с «Интером» и «Реалом». Это совсем другой уровень, и у нас не хватает сил. Кроме того, не было ряда игроков - Траоре, Исмаили, Алана Патрика. В целом, нам нужно улучшать свою игру. Мы набрали 1 очко - значит, мы это заслужили.
 
– Вижу движение ваших футболистов на поле, и мне казалось, что многое похоже на то, что вы делали в «Сассуоло».

 - Конечно. Игроки следуют моим указаниям. Когда мы играли с «Шерифом», то не смогли забить, хотя имели много моментов. С «Интером» и «Реалом» не можем конкурировать. Заслуженно проиграли «Интеру», но вопросы по поводу этой команды задавайте Симоне Индзаги.

 - Вы, как и «Динамо», вне еврокубков. Теперь сосредоточитесь на титуле УПЛ?
 
 - У нас теперь остались только УПЛ и Кубок Украины. Будем думать о победе в этих турнирах. Надеемся, что в следующем сезоне будем в Лиге чемпионов, и все будет иначе.

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 24.11.2021 22:53
    +24
    Значить міняй роботу...
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    AntBo
    AntBo, 24.11.2021 22:54
    +13
    Не зли Вернидуба, а то придется после последнего тура и Шериф добавлять в эту компанию
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    steelmaker
    steelmaker, 24.11.2021 22:56
    +11
    А при Каштру мог...
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    barca_messi
    barca_messi, 24.11.2021 22:54
    +11
    А без тебя мог конкурировать!
    Ссылка
    No name
    No name, 24.11.2021 23:00
    +10
    Работу меняй!!!
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 23:13 (изменен)
    +9
    Ваш «Шахтер» напоминает «Сассуоло
    - все мои команды напоминают Сассуоло (с)
    Ссылка
    vladnmsk
    online
    vladnmsk, 24.11.2021 23:04
    +9
    Динамо без покупок, практически, в группе ЛЧ, играет на том же уровне, хотя группа даже сильнее... Так нах этот тренер с покупкой кучи бразильцев?
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    No name
    No name, 24.11.2021 22:59
    +9
    С шерифом тоже
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    IronValdemar
    IronValdemar, 24.11.2021 23:04
    +8
    Якось в Каштру виходило.
    А приїхав італійський нуль і він не може конкурувати. А Каштру не давали бюджет на підсилення, а італійський п..н притягнув шлак з собою.
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    Серж р
    Серж р, 24.11.2021 23:11
    +7
    – Ваш «Шахтар» нагадує «Сассуоло».
    - Звісно
    Цитата года
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    Nordenus
    Nordenus, 24.11.2021 23:06
    +7
    Почему то при Каштру могли конкурировать и побеждать! А теперь скажите, нужно было вам приглашать этого итальяшку??? Лучше бы оставили Каштру и купили ему футболистов, он ведь не просил вообще никого покупать, играл теми кто был!
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 23:08
    +6
    Тонкий намёк ахметову :» нужно ещё 100 Лямов»
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    Серж р
    Серж р, 24.11.2021 23:04
    +6
    steelmaker, 24.11.2021 22:56
    А при Каштру мог...
    А я говорил, что вы ещё Каштру будете вспоминать
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 24.11.2021 22:57
    +6
    Зебре никотином запахло ...
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 24.11.2021 23:13
    +5
    А Шериф может конкурировать.
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 24.11.2021 23:03
    +5
    Ещё остались те кто с пеной у рта спорил что он гений и уникум и прочее?
    Его назначение это провал Шахтёра.Гнать его нада !
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 24.11.2021 23:01
    +5
    Накупил игроков на 80 млн , а у них не хватает сил, так зачем их по такой цене покупать для упл и тех хватало ахахаххахахаххахахахахах хахахха хахах
    Ссылка
    No name
    No name, 24.11.2021 23:00
    +5
    Работу меняй!!!
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 24.11.2021 23:06
    +4
    BekXan, 24.11.2021 23:03
    Ещё остались те кто с пеной у рта спорил что он гений и уникум и прочее?
    Его назначение это провал Шахтёра.Гнать его нада !
    Куда гнать. Динамо ещё чемп нужно выиграть
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 24.11.2021 23:02
    +3
    Роберто ДЕ ДЗЕРБІ: «Шахтар не може конкурувати з Реалом та Інтером»
    После этих слов слаюака всё просто встал и пошёл на отсюда !
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