Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер не может конкурировать с Реалом и Интером»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение 0:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Интера».
Команда прекратила борьбу за евровесну.
- Что по поводу замены Степаненко - травма или поменяли игру на атакующую?
- Степаненко сам попросил замену. Он еще до матча чувствовал себя не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.
- Оцените еврокубковый сезон.
- Есть разница между Лигой чемпионов и УПЛ. В чемпионате Украины мы играем хорошо, а в ЛЧ у нас один пункт, потому что мы до сих пор не на уровне с «Интером» и «Реалом». Это совсем другой уровень, и у нас не хватает сил. Кроме того, не было ряда игроков - Траоре, Исмаили, Алана Патрика. В целом, нам нужно улучшать свою игру. Мы набрали 1 очко - значит, мы это заслужили.
– Вижу движение ваших футболистов на поле, и мне казалось, что многое похоже на то, что вы делали в «Сассуоло».
- Конечно. Игроки следуют моим указаниям. Когда мы играли с «Шерифом», то не смогли забить, хотя имели много моментов. С «Интером» и «Реалом» не можем конкурировать. Заслуженно проиграли «Интеру», но вопросы по поводу этой команды задавайте Симоне Индзаги.
- Вы, как и «Динамо», вне еврокубков. Теперь сосредоточитесь на титуле УПЛ?
- У нас теперь остались только УПЛ и Кубок Украины. Будем думать о победе в этих турнирах. Надеемся, что в следующем сезоне будем в Лиге чемпионов, и все будет иначе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- все мои команды напоминают Сассуоло (с)
А приїхав італійський нуль і він не може конкурувати. А Каштру не давали бюджет на підсилення, а італійський п..н притягнув шлак з собою.
- Звісно
Цитата года
Его назначение это провал Шахтёра.Гнать его нада !
Его назначение это провал Шахтёра.Гнать его нада !
После этих слов слаюака всё просто встал и пошёл на отсюда !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.