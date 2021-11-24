Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер не может конкурировать с Реалом и Интером»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение 0:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Интера».

Команда прекратила борьбу за евровесну.

- Что по поводу замены Степаненко - травма или поменяли игру на атакующую?



- Степаненко сам попросил замену. Он еще до матча чувствовал себя не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.

- Оцените еврокубковый сезон.



- Есть разница между Лигой чемпионов и УПЛ. В чемпионате Украины мы играем хорошо, а в ЛЧ у нас один пункт, потому что мы до сих пор не на уровне с «Интером» и «Реалом». Это совсем другой уровень, и у нас не хватает сил. Кроме того, не было ряда игроков - Траоре, Исмаили, Алана Патрика. В целом, нам нужно улучшать свою игру. Мы набрали 1 очко - значит, мы это заслужили.



– Вижу движение ваших футболистов на поле, и мне казалось, что многое похоже на то, что вы делали в «Сассуоло».

- Конечно. Игроки следуют моим указаниям. Когда мы играли с «Шерифом», то не смогли забить, хотя имели много моментов. С «Интером» и «Реалом» не можем конкурировать. Заслуженно проиграли «Интеру», но вопросы по поводу этой команды задавайте Симоне Индзаги.

- Вы, как и «Динамо», вне еврокубков. Теперь сосредоточитесь на титуле УПЛ?



- У нас теперь остались только УПЛ и Кубок Украины. Будем думать о победе в этих турнирах. Надеемся, что в следующем сезоне будем в Лиге чемпионов, и все будет иначе.