Шевченко возглавит Дженоа, Хави стал коучем Барсы, Месси и Золотой мяч

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 ноября.

1A. Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A

Экс-наставник сборной Украины близок к подписанию контракта с «Дженоа»

1B. Стало известно, на какой срок Шевченко подпишет контракт с Дженоа

Украинский тренер готов подписать договор с клубом Серии A по формуле 2+1

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави

Ранее Хави работал коучем клуба «Аль-Садд», но сумел разорвать контракт

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных

Клубы достигли договоренности

3. Таблица коэффициентов. Заря принесла очки: отставание от России сохранилось

Украина и Россия ведут борьбу за топ-10 и прямую путевку в Лигу чемпионов

4A. Отстояли позиции. Александрия разобралась с Металлистом 1925

Коллектив Валерия Кривенцова не может зацепиться даже за ничью три матча кряду

4B. УХЛ. Донбасс и Сокол снова выдали перестрелку, забросив 10 шайб

Лидеры выдали результативный поединок

5. Украинская теннисистка сообщила о паузе в выступлениях на 6 месяцев

Катарина Завацкая имеет проблемы со здоровьем, ее рейтинг будет заморожен

6A. Журналист: Шахтер готов отдать 5–6 млн евро за нападающего Металлиста

По трансферу Матеуса Пейшото сделан официальный запрос в харьковский клуб

6B. Евгений КРАСНИКОВ: «Пейшото? Металлист никого не планирует продавать»

Вице-президент «Металлиста» опроверг наличие предложения от «Шахтера»

7A. Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Похоже, награда снова достанется аргентинцу

7B. Большой блеф! Организаторы опровергли, что Месси уведомили о Золотом мяче

Главный редактор France Football Паскаль Ферре не подтвердил слухи

8. Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан

Два лучших футболиста попали в список самых высокооплачиваемых спортсменов

9A. Поединок Планта и Альвареса – мощный, но шансов у американца мало

А Канело, кажется, вовсе не человек

10. 8 экс-легионеров Днепра, о которых вы успели забыть, а они все еще играют

Некоторые из них оставили заметный след в составе днепрян