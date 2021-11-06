Шевченко возглавит Дженоа, Хави стал коучем Барсы, Месси и Золотой мяч

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 ноября.
1A. Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A
Экс-наставник сборной Украины близок к подписанию контракта с «Дженоа»
1B. Стало известно, на какой срок Шевченко подпишет контракт с Дженоа
Украинский тренер готов подписать договор с клубом Серии A по формуле 2+1
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави
Ранее Хави работал коучем клуба «Аль-Садд», но сумел разорвать контракт
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных
Клубы достигли договоренности
3. Таблица коэффициентов. Заря принесла очки: отставание от России сохранилось
Украина и Россия ведут борьбу за топ-10 и прямую путевку в Лигу чемпионов
4A. Отстояли позиции. Александрия разобралась с Металлистом 1925
Коллектив Валерия Кривенцова не может зацепиться даже за ничью три матча кряду
4B. УХЛ. Донбасс и Сокол снова выдали перестрелку, забросив 10 шайб
Лидеры выдали результативный поединок
5. Украинская теннисистка сообщила о паузе в выступлениях на 6 месяцев
Катарина Завацкая имеет проблемы со здоровьем, ее рейтинг будет заморожен
6A. Журналист: Шахтер готов отдать 5–6 млн евро за нападающего Металлиста
По трансферу Матеуса Пейшото сделан официальный запрос в харьковский клуб
6B. Евгений КРАСНИКОВ: «Пейшото? Металлист никого не планирует продавать»
Вице-президент «Металлиста» опроверг наличие предложения от «Шахтера»
7A. Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч
Похоже, награда снова достанется аргентинцу
7B. Большой блеф! Организаторы опровергли, что Месси уведомили о Золотом мяче
Главный редактор France Football Паскаль Ферре не подтвердил слухи
8. Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан
Два лучших футболиста попали в список самых высокооплачиваемых спортсменов
9A. Поединок Планта и Альвареса – мощный, но шансов у американца мало
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10. 8 экс-легионеров Днепра, о которых вы успели забыть, а они все еще играют
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Источник — Sport.ua
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