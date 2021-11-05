Украинская теннисистка сообщила о паузе в выступлениях на 6 месяцев

Катарина Завацкая имеет проблемы со здоровьем, ее рейтинг будет заморожен

  • 05.11.2021 22:59
  • 1062 просмотра
  • 1 комментарий
Украинская теннисистка сообщила о паузе в выступлениях на 6 месяцев
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 179) сообщила в Instagram, что берет паузу в выступлениях на 6 месяцев:

«Всем привет. Хочу огласить важную новость о себе. Я приняла тяжелое решение взять паузу в туре на 6 месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже 2 года (очень долгое время) и не позволяют мне делать то, что я очень сильно люблю.

Было очень очень трудно принять такое решение, но, наверное, оно является лучшим для меня на данный момент и для моей карьеры также. Это даст мне время восстановиться, в первую очередь, хорошо потренироваться, иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и добиться своих целей.

Этот спорт невероятно тяжелый, но и, тем самым, такой завораживающий. Буду держать вас в курсе своего восстановления и, конечно же, тренировок позже. С нетерпением жду, когда все наладится и когда у меня будет возможность выступать на турнирах и при этом чувствовать себя хорошо».

За свою карьеру Катарина Завацкая выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге – 103 (февраль 2020 года).

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vit18
    online
    Vit18, 05.11.2021 23:25
    +3
    Здоров'я тобі, Катю! І не забувай, що крім англійських та російських вболівальників є ще й українські.
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