Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан

Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.
Общий заработок каждого спортсмена состоял из зарплаты, призовых, рекламных контрактов, роялти, лицензионных отчисления и так далее с учетом инфляции.
Возглавил рейтинг легендарный баскетболист Майкл Джордан, который заработал больше, чем два лучших футболиста современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые.
В первую десятку вошли сразу три гольфиста, еще одна звезда баскетбола Леброн Джеймс, а также боксер Флойд Мейвезер, автогонщик Формулы 1 Михаэль Шумахер и теннисист Роджер Федерер.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2.62 млрд
2. Тайгер Вудс (гольф) – $2.1 млрд
3. Арнольд Палмер (гольф) – $1.5 млрд
4. Джек Никлаус (гольф) – $1.38 млрд
5. Криштиану Роналду (футбол) – $1.24 млрд
6. Флойд Мейвезер (бокс) – $1.2 млрд
7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1.17 млрд
8. Лионель Месси (футбол) – $1.14 млрд
9. Михаэль Шумахер (Формула-1) – $1.13 млрд
10. Роджер Федерер (теннис) – $1.12 млрд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.