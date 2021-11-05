Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан

Два лучших футболиста современности попали в список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

  • 05.11.2021 02:03
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Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Общий заработок каждого спортсмена состоял из зарплаты, призовых, рекламных контрактов, роялти, лицензионных отчисления и так далее с учетом инфляции.

Возглавил рейтинг легендарный баскетболист Майкл Джордан, который заработал больше, чем два лучших футболиста современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые.

В первую десятку вошли сразу три гольфиста, еще одна звезда баскетбола Леброн Джеймс, а также боксер Флойд Мейвезер, автогонщик Формулы 1 Михаэль Шумахер и теннисист Роджер Федерер.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2.62 млрд
2. Тайгер Вудс (гольф) – $2.1 млрд
3. Арнольд Палмер (гольф) – $1.5 млрд
4. Джек Никлаус (гольф) – $1.38 млрд
5. Криштиану Роналду (футбол) – $1.24 млрд
6. Флойд Мейвезер (бокс) – $1.2 млрд
7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1.17 млрд
8. Лионель Месси (футбол) – $1.14 млрд
9. Михаэль Шумахер (Формула-1) – $1.13 млрд
10. Роджер Федерер (теннис) – $1.12 млрд.

Источник — Sport.ua

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