Роналду и Месси вместе заработали меньше, чем Майкл Джордан

Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Общий заработок каждого спортсмена состоял из зарплаты, призовых, рекламных контрактов, роялти, лицензионных отчисления и так далее с учетом инфляции.

Возглавил рейтинг легендарный баскетболист Майкл Джордан, который заработал больше, чем два лучших футболиста современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые.

В первую десятку вошли сразу три гольфиста, еще одна звезда баскетбола Леброн Джеймс, а также боксер Флойд Мейвезер, автогонщик Формулы 1 Михаэль Шумахер и теннисист Роджер Федерер.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2.62 млрд

2. Тайгер Вудс (гольф) – $2.1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – $1.5 млрд

4. Джек Никлаус (гольф) – $1.38 млрд

5. Криштиану Роналду (футбол) – $1.24 млрд

6. Флойд Мейвезер (бокс) – $1.2 млрд

7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1.17 млрд

8. Лионель Месси (футбол) – $1.14 млрд

9. Михаэль Шумахер (Формула-1) – $1.13 млрд

10. Роджер Федерер (теннис) – $1.12 млрд.